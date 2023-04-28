İYİ Partili Dervişoğlu’ndan Cumhur ittifakına Hüda Par çıkışı

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu; AK Parti’nin panik halinde Hüda Par’ı Cumhur ittifakına dahil ettiğini belirterek, “Bunlar Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerine karşı olduklarını da beyan ediyorlar. İktidara ve MHP'ye gönül verenler Hüda Par ve Cumhur İttifakı birlikteliğini asla içlerine sindiremezler” dedi

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve birinci bölge milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, Cumhur ittifakını ortaklarını Hüda Par üzerinden sert sözlerle eleştirdi. “Hüda Par iktidarın paniklemesinden ittifaka dahil edildi” diyen Dervişoğlu, “Onlarla MHP'nin dünya görüşlerini örtüştürebilmek mümkün değil. Hem geçmişleri hem bugünkü tavırları ortada. Bunlar Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerine karşı olduklarını da beyan ediyorlar. İktidar belki 0,5-0,1 bindelik rakamlarla, kendini bir risk içinde telakki etmek suretiyle bunların limanına sığınmış olabilir. Ama bu iktidara gönül verenler, MHP'ye gönül verenler Hüda Par ve Cumhur İttifakı birlikteliğini asla içlerine sindiremezler” dedi.

“HÜKÜMETİN YAPTIĞI İLK ŞEY DEĞİL”

Hükümetin bu tür adımları geçmişte de attığını vurgulayan Dervişoğlu, “Hükümet elinde böyle unsurları barındırmayı seviyor. Geçmiş dönemlerden de hatırlıyoruz. Şimdi de böyle bir hezeyanın peşinde koşuyorlar. Kimse Hüda Par ile Tayyip Erdoğan'ın ortaklığını gizleyemez. Geçmiş dönemde HDP ve PKK ile nasıl ilişkiler zinciri oluşturuyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Hüda Par’ın hem istinat ettiği eylemleri belli, hem kuruluş gerekçeleri, hem de kimler tarafından istifadeye açık oldukları kamuoyunun malumu. Bugün de böyle bir senaryo ile karşı karşıyayız. Bu birlikteliği Adalet ve Kalkınma Partisine gönül vermiş, MHP'ye gönül vermiş; temiz, aydın insanların değerlendirmesini istirham ediyorum” dedi.

“İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE!”

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve birinci bölge milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin oylarının yükselişte olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ben sürekli sahada dolaşıyorum. İYİ Parti'nin oy kaybına uğramış olduğunu sahada görmüyorum. Bilakis İYİ Parti'nin uçağının burnunu kaldırdığını, taban oyu diye tarif edilen oyun çok üzerinde bir oy alacağı kanaatini taşıyorum. İYİ Parti'nin kazanabileceği büyük bir seçmen kitlesi var. Sayın Genel Başkanımızın birinci parti olma iddiasını teyit eden hatta perçinleyen emareler sahada görüyorum. İnşallah Meral Akşener'i Başbakan sıfatıyla icranın başına getirecek siyasi potansiyeli yakalayacağız. Kendisinin ifadesiyle söylüyorum; bu konuda da kimseyle pazarlık yapmayacağız, millet bizi getirirse milletin verildiği görevi üstlenme sorumluluğunu kimseye bırakmayacağız. Şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda bitecek gibi gözüküyor. Ama bir aksilikte birinci turda bitmezse ikinci turda Bay Kemal seçimi kazanacak. Çünkü birinci turla birlikte parlamento seçimleri de yapılacak. Orada TBMM'de elde edilmiş çoğunluğa bakarak seçmen davranışları Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine döner”