İYİ Partili Kırkıpınar, milletvekili aday adaylığını açıkladı

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, partisinin kongre sürecinde il başkanlığına tekrar aday olmayacağını belirterek 2023 milletvekili seçimlerinde İzmir’de ikinci bölgeden milletvekili aday adayı olacağını açıkladı. Kırkpınar, ayrıca kent gündemine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, partinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. İl yöneticilerinin de katıldığı toplantıda il başkanlığı görevindeki 4 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kırkpınar, İYİ Parti’nin kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, kongre sürecinde il başkanlığına tekrar aday olmayacağını belirterek 2023 milletvekili seçimlerinde İzmir’de ikinci bölgeden milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.

Görev sürecinde İYİ Parti’nin üye sayısının İzmir’de 3 binden 28 bine çıktığını ifade eden Kırkpınar, “Ülkenin içinden geçtiği bu zaman tünelinde hep birlikte zorluklar yaşadığımız ama umutsuz olmadığımız günleri yaşıyoruz. İktidar, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedecektir. TBMM’nin bir üyesi olmak onurlu ve şerefli bir görevdir ama büyük de bir sorumluluk ister. Temsil noktasında ikinci bölgeden milletvekili aday adayı olarak bu şehrin tüm mahallelerinin sorumluluğunu üzerimde taşıyarak oraya gitmek istiyorum” dedi.

“Millet İttifakı’nın adayı kazanacak”

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 242 gün kaldığını belirten Kırkpınar, “Umudumuzu 242 gün daha en yüksek noktaya taşımamız lazım. Madem ki seçimle gelmişler o zaman İYİ Parti’nin teşkilatlarının dinamizmi ve kararı sayesinde seçimle göndereceğiz. Parlamenter sistemine geçme adına birliktelik sağlanmış 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak ve kazanacak” ifadelerini kullandı.

“Şehir hastanesi efsaneye döndü”

Kent gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kırkpınar, henüz inşaatı tamamlanamayan şehir hastanesine ilişkin “Bir şehir hastanesi var, efsaneye döndü. Pek çok yerde sağlık kuruluşları iptal oldu, bu hastane bekleniliyor. Bu haliyle bile geleceğe taşınacak olan olumsuzluklarını ifade etmek istemiyorum. Çocuk yoğun bakım ünitesi sadece devlet hastanelerinde var, kapasitesi 16. Hastalar bugün Türkiye’nin genelinde hastanelerden randevu alamıyor. Bir ayda ancak üç randevu alınabiliyor” diye konuştu.

Cezaevi arazisine yurt önerisi

Kent gündeminde tartışılan yıkılan Buca Cezaevi alanıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kırkpınar, “Hem hükümet hem de belediye bir araya gelerek bu alana bir öğrenci yurdu yapılmasını sağlamalıdır. Mümkünse bu alanın bir kısmına otopark da yapılmalıdır” dedi.

Trafik ve koku eleştirisi

İzmir’de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının yerel seçimlerde verdiği bazı vaatlerin hayata geçirilmemesinde hem ekonomik krizin hem de salgın neden olabileceğini belirten Kırkpınar, kentin koku ve trafik soruna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, “Trafik konusunda mutlaka bir çözüm götürülmelidir. Geçtiğimiz sürece ihale açılıp sinyalizasyon sistemi alındı ama hala tam randımanlı olduğunu düşünmüyorum. Saat kaydırmaları ve mevcut yollarda değişikliklere gidilmelidir. Çiğli Arıtma Tesisi’ne ilave yapılarak bir an önce bu kokudan kurtulunması lazım. Yağmur suyunun da ayrıştırılması içinde çalışmalar yapılması gerekiyor. Kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri hakkında da hükümetle mutlaka bir araya gelinmeli. Söz verilmiş ama hayata geçirilemeyen konularda ilgili bakanlıklarla bir araya gelinerek dönüşümün hayata geçirilmesi şart” diye konuştu.