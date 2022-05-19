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İYİ Partili Kırkpınar: Cumhuriyete karşı olanları sandığa gömeceğiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gündoğdu Meydanında basın açıklamasında bulunan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “Yarınlara umutla bakıp yarın cumhuriyete karşı olanları sandığa gömeceğiz” dedi

İYİ Partili Kırkpınar: Cumhuriyete karşı olanları sandığa gömeceğiz
19 Mayıs 2022 Perşembe 17:23

FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gündoğdu Meydanından Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Cumhuriyet Meydanında basın açıklamasında bulunan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar,  Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine değinerek “Biz bugün özgür bağımsız ve rahat bir şekilde nefes alıyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz” dedi.

“Güle güle diyeceğiz”

Konuşmasında isim vermeden AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde de bulunan Kırkpınar, “İçinden geçtiğimiz bu süreçte cumhuriyetle hesaplaşmaları olan, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin temel değerlerine karşı duran her kim varsa bilsin ki yapılacak ilk seçimde onlara güle güle diyeceğiz. Bugün 7 yaşından 77 yaşına her bir ferdiyle cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkacak çok güçlü bir milletimiz var. Biz, umudumuzu sonuna kadar korumak durumundayız. Kaybettiğiniz bir şey olursa bunu yeniden kazanırsınız. Ama umudunuzu kaybederseniz kendiniz kaybolursunuz umudumuzu sağlam tutacağız. Yarınlara umutla bakıp yarın cumhuriyete karşı olanları sandığa gömeceğiz” diye konuştu.

Etiketler; #iyi parti #izmir #19 mayıs Atatürkü anma gençlik ve spor bayramı
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