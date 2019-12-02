İYİ Partili Koray Aydın: "Sahadan çıkmayacak bir İYİ Parti olacak"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Sahadan çıkmayacak bir İYİ Parti olacak. Başkaları gibi büro siyaseti yapmıyoruz. İl il geziyoruz, bunu aşkla, şevkle sonuna kadar götüreceğiz." dedi.

Partisinin Balıkesir İl Başkanlığınca Karesi AVM Toplantı Salonu'nda düzenlenen katılım töreninde konuşan Aydın, ilk seçime en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Üye kampanyasının, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından 1,5 ay önce İstanbul'dan başlatıldığını hatırlatan Aydın, şunları kaydetti: "Kampanya başladığından beri bizler de her hafta illeri geziyoruz. Üye yapmak en ciddi parti faaliyetidir. Bir kişiyi ikna etmek için döktüğünüz dil, gösterdiğiniz çaba en ciddi parti faaliyetidir. İkna edip üye yaparsanız veri tabanınıza bir kişi daha katılır, onu genişletirsiniz. Üye kaydedemezseniz hiç önemli değil, o insana döktüğünüz dil, onun ve çevresinde farkındalık yaratır."

Üye sayısını iki ayda 80 binden 213 bine çıkardıklarını belirten Aydın, çalışmalara devam edeceklerini anlattı. AK Parti'nin teşkilatlanmadaki başarısına değinen Aydın, "Kabul edelim, teşkilatlanmayı bu ülkede yapmış bir parti var; AK Parti. Adamlar kılcal damarlarda geziyorlar, oraya inmeden iktidar olamayız." ifadelerini kullandı. Önlerinde iktidar olma fırsatı bulunduğunu dile getiren Aydın, "Üye kampanyası ve mahalle teşkilatlanması bunun için gerekli ve zaruridir çünkü sahadan çıkmayacak bir İYİ Parti olacak. Başkaları gibi büro siyaseti yapmıyoruz. İl il geziyoruz, bunu aşkla, şevkle sonuna kadar götüreceğiz. İYİ Parti'yi iktidar yapana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu. Aydın, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.