İYİ Partili Özlale: İzmir’e üvey evlat muamelesi yapılıyor

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması’nda konuşan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, merkezi hükümetin İzmir’e üvey evlat muamelesi yaptığını belirtti. Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise Doğu Türkistan olayları üzerinden MHP’yi eleştirerek “MHP’nin temsilcileri mevzu Doğu Türkistan olunca Alparslan Türkeş gibi konuşsunlar” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı organizasyonu ile Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması düzenlendi. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın yanı sıra ilçe başkanları ve partililer katıldı. Toplantının açılışında konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, yapılacak her türlü seçime parti olarak hazır olduklarını belirterek Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Çıray’dan teşkilata özür, hükümete eleştiri

İl Başkanı Kırkpınar’ın ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise yeni görevi dolayısıyla Genel Başkan Akşener’e teşekkür ederek “Partimize ve İzmir’e layık olmak için elimden gelen çalışmayı yapacağımdan ne ufak kuşkunuz olmasın. Bugün 10 Mart, bir özelliği var. Bir televizyon programında tek bir Kovid-19 vakası hükümet tarafından ilan edilmemişken ‘Eğer bu bir Pandemi ise Türkiye’de Kovid-19 vakası olmaması mümkün değil’ demiştim. O gün geç saatlerde Sayın Bakan, Kovid-19 vakasını açıklamak durumunda kaldı” dedi. Sözlerine siyasal iktidara ekonomi ve Kovid-19 üzerinden eleştiriler getirerek devam eden Çıray, “Türkiye’nin talihsizliği Kovid-19 durumuna en beceriksiz hükümetle yakalanmıştır. Zaten ekonomi çökmekteydi ve derin bir krize girmeye başlamıştı. Kovid-19 bu sorunu açığa çıkardı ve derinleştirdi. Kovid-19 konusunda alınan tedbirler yetersizdir, dikkat dedik ve önerilerimi sıraladık. Okulları geç kapattılar maçları geç ertelediler. Yani hiçbir şeyi doğru yapmadılar. Kovid-19 dediğiniz zamanda pardon dediğiniz her an biri ölmüş oluyor. İzmir’de bir deprem felaketi yaşadık, mukayese edelim. Canımız yandı. Ama Türkiye’ye her gün bu rakamları 5-10 ile çarpın, o kadar insan vefat ediyor. Kovid-19 hastalığı ile ölen bir vatandaşımızın raporunda bulaşıcı hastalıktan öldü yazıyordu. Yani verilen rakamlar da yalan. Kovid-19 ile ekonomi bir kısır döngüye girdi. Ekonominin artışı Kovid-19’i artırıyor, Kovid-19 ekonomik bozukluğu arttırıyor. Esnaf dükkan açmazken kalabalık kongreler yaptılar. Tarihi utanç olarak millete iban gönderen bir hükümet. Yeni mutasyonlar ortaya çıktı, dikkat edin. Sizleri yeteri kadar ziyaret edemediğim için de hepinizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

MHP’liler Türkeş gibi konuşsunlar

TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, siyasette zaman zaman yüzleşmelerin olduğunu söyleyerek, “Yüzleşerek büyürsünüz. Tarihle sözleşme yetmez yüzleşmekte gerekir. Ama hiç bir yüzleşme milletime yaptığımızı sözleşmeye zarar vermemelidir. İyi partinin iyi ve cesur insanları olarak iyi partinin kurumsal kimliğini milletle yaptığı sözleşme sizlersiniz. Bu görevi layıkıyla yapacağınıza eminim” dedi. Doğu Türkistan’da yaşananların soykırım olarak tanınması için partisi tarafından yürütülen çalışmalar üzerinden MHP'yi eleştiren Dervişoğlu, “MHP’nin bir genel başkan yardımcısı bu girişimimizi gerçekçi ve ciddi bulmadığını ifade etmişler. Doğu Türkistan'da neler olduğunu biliyoruz. İnsanlar eğitim merkezi diye toplama kamplarına götürülüyor. Erkeksiz kalan evlere Çinliler yerleştiriyor. Dinini, dilinin yaşamak isteyenler ya öldürülüyor ya işkence görüyor. İsminin önünde milliyetçi yazan bir siyasi parti bu girişimi ciddiye almayacaksan acaba neyi alacak diye milletin huzurunda soruyoruz. Bize Doğu Perinçek dilinden cevap vermesinler. MHP’nin temsilcileri mevzu Doğu Türkistan olunca Alparslan Türkeş gibi konuşsunlar. Türkiye’nin bu konuyla alakalı vizyonunu tanımlarken zalim Çin yönetiminin penceresinden bakarak bir durum değerlendirmesi yapmaya kalkışmasınlar. Türkiye’nin bu konuyla alakalı görüş ve düşüncelerini söyleyeceklerini Gaspıralı İsmail’den Kaşgarlı Mahmut’ta şevk ve ilham alsınlar. Bunu yapmayı beceremeyenlerden alacağımız bir milliyetçilik dersimiz yoktur. Doğu Türkistan Türklerin İslamiyet’i kabulünün gerçekleştiği coğrafyadadır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı yanıltılıyor

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise “AK Parti iktidarı 2007-20008 yılına kadar reformları yapılmış temiz bir ortam aldı, bu bir avantajdı. İkinci avantajı 2002 sonrası oluk oluk aktığı bir dönemde iktidar oldu. Hem büyüme hem de enflasyon arasında bizim rakibimiz olan gelişmekte olan ülkelere göre performansımız düşük. Evet, enflasyon düşüktü ama tüm dünyada da düşüktü. Bizde düşürdük ama şu an geldiğimiz noktada gelişmekte olan ülkelerden gerideyiz. 2002 bizim bıraktığımız rakamlardayız. Şimdi yönü yukarıya doğru olan bir enflasyon durumumuz var. Dar gelirler ve sabit gelirliler artan enflasyonlara göre ayarlayamazlar. Onlar hep zarar eder. Bu hükümet 2007-2008’e kadar başarılı oldu, bir şey yapmadan başarılı oldu. Ama bunu koruyamadı. Yenilerinin ilave edilmesi gerekiyordu. En büyük kabahati, budur, reformlardan hep kaçtı. Yumurta kapıya dayandı, büyüme durdu, enflasyon artık, bir yanda da bütçe açığı arttı. Bugün Türkiye ithalatını finanse edilebilmesi için rezervleri kullanan bir ülke haline geldi. Eğer bugün döviz geliyor bunu yanlış değerlendirmemek lazım. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere maksimum 7 olan durumda ülkede yüzde 17 faiz verirseniz sonunuz bu olur. Bizim gibi olan başka ülkelerde sadece yüzde 3-4 oranda değer kaybederken Türkiye yüzde 12 değer kaybetti. 10 yılda alınması gerek kararların alınmamasından kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı hukuk sitemi ile ilgili reform yapacağım diyor, o gün Türk Lirası değer kaybediyor. Yüzde 7 faiz hepimizin, emeğinin alın terinin yurt dışına akması demek. Para kimsenin hatrına gelmiyor, para 17 faiz ile geliyor. En masum tabirle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıltılıyor. Erdoğan, “Türkiye’ye sermaye girişi başladı” dedi. Bugün giren yarın giden para girişidir. Buna aldanmamak lazım. Bu hükümetin artık bu ülkeye verecek bir şeyi kalmadı. Bizim yapacağımız şey bir çalışıyorsak 10 bin çalışacağız. Türkiye’yi bu durumdan kurtaracağız” diye konuştu.

Özlale’den İzmir üvey evlat çıkışı

İzmir’in son 10 yılda yalnızlaştırıldığını ve üvey evlat muamelesi gördüğünü dile getiren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de İzmir'in durumunu anlattı. Özlale, “Hükümetin İzmir’den 2020 yılında aldığı vergi 103 milyar TL, İzmir Türkiye’de toplanan verginin yüzde 10’unu vermiş ama hükümetten sadece 22 milyar TL almış. İktidar tarafından üvey evlat muamelesi gören yalnızlaştırılan bir şehir var karşımızda. Yenilikçi sıralamasında en yüksekte olması gereken bir şehir var ama gerilerde yer alıyor. Müthiş turizm kaynakları var ama bunları değerlendiremiyoruz. İzmir’de alt yapı yatırımlarını attırılması gerekiyor. Ama burada da İzmir üvey evlat muamelesi görüyor. Bağımlılık konusunda İzmir limanı 166. sırada. 15 sene önce 73. sıradaydı. İzmir limanından işe başlamak gerekiyor” dedi.

“İzmir’i Avrupa'nın incisi haline getireceğiz”

İzmir'in ülkenin tamamına göre daha zengin olduğunu fakat sorunlarının da fazla olduğunu belirten Özlale, “İzmir’de işsizlik oranı yüzde 15,9. Türkiye ortalamasının üstünde bir şehir. Gelen insanlara istihdam yaratılamıyor. Bereketli bir toprağımız var. Çiftçinin sorunları karşılanmıyor. Türkiye’nin gerisinde kalmış durumda. İzmir için önerilerimiz var. İktisada dayalı organize sanayi bölgeleri kurmamızı gerekiyor. Döngüsel ekonomiye İzmir’den başlayarak hız vereceğiz. Tarım açısında potansiyele sahip. Türkiye’de İzmir’den başlamak üzere tarımsal teknoloji merkezleri kuracağız. Kemalpaşa lojistik köy projesini mutlaka hayata geçireceğiz. Bütün mallar burada toplanacak, limana bağlanacak. Teşvik sistemin yeniden göz önüne alacağız. Temel gıda maddelerinde alınan KDV oranlarını düşüreceğiz. Bunu İzmir’den daha iyi yapabileceğimiz hiçbir şehir yok. Bu şehrin kendi içinde dünya markası çıkarmamız imkansız, bunu hep beraber yapacağız. Türkiye'de üniversiteler işsizliği 4 yıl öteliyor. 1milyondan fazla üniversiteli işsiz arkadaşımız var. Eğitim reformunu hayata geçiriyoruz. Sulama problemini çözeceğiz. Ören yerlerinde alına kaynakları daha düzgün hale getireceğiz. Bunu sizler ve bizler beraber yapacağız. İzmir’i Avrupa'nın incisi haline getireceğiz. Burada müthiş bir teşkilat var. Kimsenin kuşkusu olmasın, bunları hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.