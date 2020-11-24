İzmir, CHP’ye mahkum değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir ve İzmirliler, CHP’ye mahkum da değildir, muhtaç da değildir, mecbur da değildir" dedi

Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor ve vatandaş şikayetleri üzerine, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ve beraberindeki 27 kişi, haklarında soruşturma açılırken, gözaltına alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Aksoy ve beraberindekilerin 'zimmet ve irtikap' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtip, şunları kaydetti:

"Soruşturmaya gerekçe teşkil eden iddialar maalesef hem Menemen hem de İzmir için üzücü iddialardır. Türkiye’nin en büyük üçüncü şehrinde ilçe Belediye Başkanı olarak görev yapan bir kişinin, yaptığı hizmetler ve ortaya koyduğu çalışmalarla anılması gerekmektedir. Fakat burada, yolsuzluk, zimmet ve hile yapılarak menfaat elde etme gibi durumlar söz konusudur. Belediye Başkanı, ilçede tanınmamasına ve bilinmemesine rağmen CHP tarafından aday olarak Menemen’e dikte edilmiş bir isimdir. Gelinen noktada, CHP’nin ‘Disipline sevk ettik’ diyerek, bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir. Menemen Belediye Başkanı’nın mevzu bahis suçlarla gündeme gelmesi, CHP’nin İzmir’e reva gördüğü yönetim anlayışının sadece bir örneğidir."

İzmir’de CHP’nin 'Ceketimizi assak İzmir bize oy verir' düşüncesini taşıdığını ve bu düşüncenin kente zarar verdiğini belirten AK Parti'li Dağ, şöyle devam etti:

"CHP’nin İzmir’in ilçelerine aday olarak belirlediği isimler, çeşitli problemlerle gündemi meşgul etmektedirler. FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan ve 6 yıl 3 ay ceza alan CHP’li Urla Belediye Başkanı, FETÖ ile bağlantıları bilinmesine ve parti içinden yerel düzeyde itiraz gelmesine rağmen aday olarak gösterilmiştir. Şu anda hakkında açılan soruşturması devam eden Menemen Belediye Başkanı, daha önce de kendi partisinden bir meclis üyesini tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Kemalpaşa Belediye Başkanı’nın korumasıyla birlikte eski iş ortağının ofisini basmış, Foça Belediye Başkanı’nın bir adli olayda azmettirici olduğu ortaya çıkmış, Gaziemir ve Torbalı Belediye Başkanları’nın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri söz konusu olmuştu. Bu durum maalesef, CHP’nin İzmir ile ilgili kronik hale gelmiş çarpık bir bakış açısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 'Biz kimi aday gösterirsek İzmirliler ona oy verir' anlayışı ne yazık ki şehrimize ve ilçelerimize kaybettirmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bilmelidir ki; siyaseten hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığı gibi, İzmir ve İzmirliler CHP’ye mahkum da değildir, muhtaç da değildir, mecbur da değildir."