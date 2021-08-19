İzmir'de 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisiyle ilgili kritik zirve

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, beraberindeki heyetle birlikte Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Soyer ve İl Başkanı Sürekli, Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenilen 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisini görüştüklerini belirterek kredinin Hazine Bakanlığında onay ve garanti sürecinin devam ettiğini henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına gitmediği belirtti.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. Ak Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Soyer'e Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel eşlik etti. Soyer ve beraberindeki heyeti İl Başkanlığı binası önünde Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı İsmail Çiftçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ve Grup Sözcüsü Hakan Yıldız karşıladı. İl Başkanı Sürekli’nin makamında basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Başkan Soyer ve iki partinin il başkanları değerlendirmelerde bulundu.





“İmzalanmış sözleşme yok”

Görüşmede Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenilen 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisinin görüşüldüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kerem Ali Sürekli başkanımıza Özgür Hızal başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri ev sahipliği nezaket için çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi gündemimizde Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenilen 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili çalışmaları vardı bunu tekrar gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi bununla ilgili 3-4 aydır süren bir müzakere süreci vardı. Daha sonra hazine bakanlığı ve iller bankası ekiplerinin katılması ile devam etti. Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşeme yok henüz. Bir mutabakat var Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi tarafından açıklanan ancak bundan Hazine Bakanlığının garantisi icap eden bir durum var. Bu süreç devam ediyor. Hazine Bakanlığının onay süreci ve garanti süreci devam ediyor. Bu sonlanmış değil. Güzel olan şey biz İzmir'de ortak bir irade koyarak bunun takipçisi olmaya karar verdik. Bunu hızlandıracak adımları birlikte atacağız. Hem iller bankası hem Hazine Bakanlığı bürokratlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile beraber çalışması ve bu süreci sonlandırmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermek için el birliği ile çalışacağız hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığına arz edeceğiz ve bundan da diliyorum ki sonuç alacağız. Ancak bugünkü toplantımızın daha önemli bir sonucu var ki o da kentsel dönüşüm için İzmir'de başkanlarımın ortak iradesi ile birlikte çalışmaya karar verdik. Bundan sonrasında belki Türkiye'de daha önce başarılmamış ancak başarılması tüm Türkiye'ye örnek olacak ilham verecek bir çalışmayı da birlikte gerçekleştireceğiz. Çünkü Dünya Bankası'ndan gelecek kredi ile yapılacak konut miktarı da vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri giderecek rakamlar değil. Orta hasarlı binalar ile ilgili belki çözüm gelecek ancak belki 50-60 bin konut benzer talepler ile karşımıza gelecek. Bu talepleri en kısa sürede karşılayabilmek adına birlikte çalışma iradesini ortaya koyduk. Yüzümüz gülerek ve gayet memnun olarak ayrılıyoruz” dedi.





Cumhurbaşkanının onayına giden sözleşme yok

Ak Parti Kerem Ali Sürekli ise “Daha öncesinde de Sayın Başkanımızın daveti üzerine bir görüşme yapmıştık. Görüşmede tabii ki depremden sonra yaşanan İzmir birlikteliği ve özellikle depremden sonra ortaya çıkan sorunları başta olmak üzere İzmir’in kronikleşmiş sorunları, bunlara çözüm üretmek ve özellikle kentsel dönüşüm ve depremdeki konutlarla ilgili konular vardı. Geçen sefer ki görüşmemiz gayet olumlu geçmişti. Ondan sonraki süreç de devam ediyor. Şu anda müzakereler ve süreç devam ediyor. İmzalanmış bir kredi sözleşmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur. Hazine, Dünya Bankası ve İller Bankası arasındaki müzakereler vardır. Bunlar devam ediyor. Bizler bu müzakereleri takip ediyoruz ve destekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Başkanım önemli bir hususu ifade ettiler. Bu kredi İzmir’in bütün sorunlarını, depremden kaynaklı sorunlarını da çözmüyor. Sadece orta hasarlı binalara ve İzmir’in bazı kamu yatırımlarına yönelik bir çözüm getiriyor. Ondan sonra bekleyen az hasarlılar, kentsel dönüşüm var. Bunları da masaya yatırdık. Biz sadece bu konuyla sınırla kalmayalım dedik. Bundan sonra İzmir Türkiye’ye örnek olabilir. Deprem araştırma konusunun raporunu Necip Nasır vekilimiz bugün paylaştı. Orada kentsel dönüşümün yapılması ve kolaylaştırılması ile ilgili öneriler var. bunların da takipçisi olacağız. İlk örneğinin İzmir’de yapılmasını temenni ediyoruz. Şunu da ifade edeyim: 30 Ekim’de yaşadığımı depremden sonra gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız gerek büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve siyasi partiler sorunları hızlıca çözdüler ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştılar. Doğal afet gibi konularda siyaset yapmıyoruz, yapmayacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” diye konuştu.



“Diyalog hepimizin önceliğimiz”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de “Biz kentimiz için de ülkemiz için de hizmet etmek, kenti ve ülkemizin sorunlarını çözmek için her zaman iletişimi ve diyalogu, kullanan bir siyasi partiyiz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, CHP Grup başkan Vekilimiz ile birlikte AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettik. Sayın Kerem Ali Sürekli ile şu an gündem de olan Dünya Bankası tarafından verilecek olan krediyi konuştuk. Şu an da prosedür ve süreç devam ediyor. Başta da ifade ettiğim gibi sorunların çözülmesi konusunda iletişim, diyalog, dayanışma her zaman bizim önceliğimiz. Bu konuda her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın Kerem Ali Sürekli’ye ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’a da bu ortamı sağladıkları için teşekkürlerimi ediyorum" diye konuştu.



Emsal artışı masaya yatırılacak

30 Ekim depreminden sonra depremzedelerin özellikle vurgu yaptığı “emsal artışı” konusunda çalışma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine yeniden konuşan Başkan Soyer, "Burada taraf meselesi değil, bu Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde çalışılması gereken bir mesele. Biz AK Parti Meclis Üyeleri ile beraber K alanlarının tarif edildiği, korunması gereken alan olarak tarif edilen alanlarla ilgili çalışmayı süresinden önce tamamladık. 5 ay gibi bir süreydi, ondan önce tamamladık. Bu söylediğiniz yeni bir şey. Bununla ilgili de yine birlikte çalışacağız. Bunu da masaya yatıracağız. Bundan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz, hep beraber değerlendireceğiz" dedi.

