İzmir'de 500 kişi CHP'ye katıldı. Soyer: Sıkın dişinizi çok az kaldı

CHP İzmir'de 500 yeni üye partiye katıldı. Düzenlenen törenle yeni katılan üyelere rozet takıldı. Burada konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sıkın dişinizi çok az kaldı. O güzel memleketi hep beraber kuracağız" ifadelerini kullandı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise hükümeti eleştirerek, "Türkiye'yi 20 yıldır tek bir siyasi parti yönetiyor. İstedikleri kanunu çıkarıyorlar, istedikleri kişileri istedikleri yerlere atıyorlar. Yani ülkenin sorunlarının çözülmesi konusunda her yetkiye sahipler. Ama bugün gelinen noktada Türkiye hiç yaşanmadığı kadar krizin içine düşmüş durumda." dedi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından daha önce farklı partilere üyelikleri bulunan hem de bir siyasi partiye ilk kez üye olacak 500 vatandaş için üye katılım töreni düzenlendi. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen üye katılım törenine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yanı sıra CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri, partinin il ve ilçe yöneticiler ile partililer katıldı. Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve İZBB Başkanı Soyer dikkat çeken mesajlar verdi.

Katılımınız biz güç veriyor

CHP'ye 500 yeni üyenin katıldığı töreni bayram olarak nitelendiren İZBB Başkanı Tunç Soyer, "Biz dünyanın en bereketli topraklarında, olağanüstü güzel bir iklim kuşağında yokluk ve sefalet içinde kıvranıp duruyoruz. Bu bir kader mi? Asla kader değil. Bu yanlış politikaların bizi getirdiği noktadır. Biliyoruz ki bunun başka türlüsü mümkün. Bu güzelim topraklarda olağanüstü zengin, bereketli topraklarda el ele, güler yüzle, sağlık içinde çocuklarımızın geleceğinden kaygı duymadan, gerçekten barış içinde huzurla yaşayabiliriz. Bunun için demokrasiye ihtiyacımız var. Bu refahın adil paylaşımına ihtiyaç var. Bunun için bayram dedim çünkü biz başka bir hayatın mümkün olduğunu bildiğimiz ve onu kurmak için siyaset yapıyoruz. Bir gün bu anlaşılsın istiyoruz. Bugün salonda bulunan herkes bunu anlamış ve kavramış, bize eşlik etmeye karar vermiş. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolculukta birlikte yürüyeceğiz. Katılımınız emin olun bize çok büyük güç veriyor. Sıkın dişinizi çok az kaldı. O güzel memleketi hep beraber kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kırmızı çizgilerimiz belli

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Ülkemiz başta ekonomik kriz, işsizlik, hayat pahalılığı gibi birçok sorunla boğuşuyor. Türkiye'yi 20 yıldır tek bir siyasi parti yönetiyor. İstedikleri kanunu çıkarıyorlar, istedikleri kişileri istedikleri yerlere atıyorlar. Yani ülkenin sorunlarının çözülmesi konusunda her yetkiye sahipler. Ama bugün gelinen noktada Türkiye hiç yaşanmadığı kadar krizin içine düşmüş durumda. Gençlerimiz işsiz, kadınlarımız gelecekten umutsuz, insanlarımız geleceğe kaygıyla ve telaşla bakıyor. Bugün CHP saflarına katılmaya karar veren arkadaşlarımız var. Geçmişte farklı partilere oy vermiş, gönül vermiş olabilirsiniz, bunların hiçbiri mesele değil. Bunlar bizim zenginliğimiz. Bizim CHP olarak önceliğimiz Mustafa Kemal Atatürk, başta Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milleti ile birlikte bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunlar dışındaki tüm düşünceler, yaşam tarzları, inançlar, etnik kimlik ve köken bizim zenginliğimiz. Biz İzmir'i örnek gösteriyoruz. İzmir huzurun barışın ve demokrasinin başkenti diyoruz. Her yerin böyle olması için mücadele ediyoruz. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gelin bize katılın' dedi. Bizim kırmızı çizgilerimiz belli; amacımız bu ülkeye huzuru, barışı ve demokrasiyi getirmek" dedi.

Mücadelemize güç kattınız

Aralarına katılan yeni üyelerin çoğunun kadın olduğunun altını çizen Yücel, "Bugün aramıza katılanların çoğu kadın, Türkiye'de kadın olmak çok zor. İkinci sınıf insan olarak görüldüğü, kadına şiddetin, cinayetlerin engellenmesi için Türkiye'nin baş imzacısı olduğu İstanbul sözleşmesi bir gece yarısı yürürlükten kaldırıldı. Bundan neden rahatsız oldular? Kadının daha rahat yaşam sürmesi, kadına şiddetin engellenmesini teminat altına alan bir sözleşmeden neden rahatsız olduklarını düşünmek ve sorgulamak lazım. Biz kadına hak ettiği değeri vereceğiz gibi bir laf kullanılıyor ama kadının buna ihtiyacı yoktur. Türkiye'de kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, kadının çalıştığı, sosyal hayatın içinde olduğu, siyasetin içinde olduğu koşulları hep birlikte sağlayacağız. Mücadelemiz sizlerle daha güçlü. Yolumuz açık olsun, aydınlık, demokratik ve cumhuriyet değerleri ile yönetilen bir Türkiye için mücadelemize güç kattığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ