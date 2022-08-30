İzmir'de CHP'den İsmail Kahraman'a tepki: Çatlasanız da patlasanız da kutlayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği alternatif program ile kutladı. Programa AK Partili, MHP'li ve İYİ Partili isimlerin "Barış'ın İkinci Yüzyılı" afişi eleştirilerine ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman'ın İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili açıklamalarına yanıtlar damga vurdu.

FATİH ÖZKILINÇ- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı'nda alternatif kutlama programı düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç'un da katıldığı programa CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları ile ilçe başkanları ve partililer katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan programa AK Partili, MHP'li ve İYİ Partili isimlerin "Barış'ın İkinci Yüzyılı" afişi eleştirilerine ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman'ın İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili açıklamalarına yanıtlar damga vurdu.

"Geliyor gelmekte olan"

Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Verdiğimiz mücadele sonucunda Cumhuriyet'e kavuştuk. Bugün ne kadar hakkı hukuku gözetmeyenler olsa da biz birlikte başaracağız. Bu ülkenin sorunlarını çözecek olan hem sermaye hem de insan birikimimiz var. Tek ihtiyacımız olan kaynakları doğru yerde kullanmak. Bunu da hep birlikte başaracağız. Geliyor gelmekte olan" dedi.

"10 ay sonra millet bu zihniyetten kurtulacak"

CHP'li Öztunç ise konuşmasında geçtiğimiz günlerde TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın 'Şehirlerin kurtuluşları kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım!' sözlerini eleştirdi. Öztunç, "Birileri 30 Ağustos'tan önce açıklama yapıyor, 'Şehirlerin kurtuluşunu kutlamak yanlıştır' gibi saçma sapan cümleler kuruluyorlar... Bunlardan biri de TBMM Başkanlığını yapmış bir kişi... Deli Kadir'in bıraktığı boşluğu İsmail Kahraman doldurmaya çalışıyor. Unutulmamalı ki bu millet size prim vermedi, vermeyecek. Şehirlerin kurtuluşunu kutlamaya devam edeceğiz. Çatlasanız da patlasanız da devam edeceğiz. 10 ay kaldı, 10 ay sonra millet bu zihniyetten kurtulacak hep birlikte bayramları kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zafer kadar barış da değerli

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de "Zafer Türk milleti için ne kadar değerliyse, barış da o kadar değerlidir. Kimse barıştan rahatsız olmasın. Bundan 10 gün sonra tekrar burada buluşacağız. Bu sefer İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlamak için yine burada Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın; yeri geldiğinde ve fırsatını bulduklarında düşmanla, emperyalist güçlerle, işgalcilerle her türlü iş birliğini yapan bu zihniyetten memleketi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek; bugün Atatürk ve Cumhuriyetle hesaplaşma çabasında olan zihniyetten de bu ülkeyi ilk seçimde kurtaracak, Atatürk aydınlanmasını egemen kılacağız" ifadelerini kullandı.

Bütün zaferler barış içindi

Atatürk'ün sözleriyle eleştirilere yanıt veren 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Her hakiki zaferden geriye kalan en büyük miras, barıştır. Zafer ne kadar büyükse barış o kadar kalıcıdır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, daima barışmak için savaştı. Bunun tersini yapmanın ise cinayet olduğunu öğütledi. Dedi ki 'Savaş zorunlu ve hayati olmalı. Milleti savaşa götürünce vicdanımda acı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça savaş bir cinayettir' Onun bütün zaferleri barış içindi. Bu inanç ve kararlılıkla, milletimize yalnızca tarihin en büyük zaferini değil, aynı zamanda yüz yıldır süren barışı miras bıraktı. Şundan emin olunuz. Bir zaferi kazanmanın yolu savaştan, o zaferi korumanın yolu ise barıştan geçer. Bu nedenle, bu kararlılığımızdan asla vazgeçemeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kurtuluşun ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağız" diye konuştu.