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İzmir'de DEVA Partisi'nden 7 ilçede eş zamanlı ziyaretler

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Medeni Yılmaz, Burak Dalgın, Cem Avşar, Prof. Dr. Mustafa Ergen, Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir’in 7 ilçesine eş zamanlı ziyaret düzenlediler

İzmir'de DEVA Partisi'nden 7 ilçede eş zamanlı ziyaretler
23 Aralık 2022 Cuma 15:23

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Medeni Yılmaz, Burak Dalgın, Cem Avşar, Prof. Dr. Mustafa Ergen, Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri İzmir’in 7 ilçesinde eşzamanlı saha aktivitesi yaptılar. İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ve il yönetiminin ev sahipliği yaptığı etkinliklerde Bergama, Menemen, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Torbalı, Seferihisar ilçelerinde saha ve esnaf ziyaretleri düzenlendi. Ziyaretlerin yarın da 7 ilçede devam edeceğini belirtilen DEVA’lılar, iki günde İzmir’i baştan sona gezecekler.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selma Aliye Kavaf ve Cem Avşar başta olmak üzere GMYK üyeleri, İzmir İl Yönetimi ve İlçe Başkanlığı Bergama’da çeşitli ziyaretler düzenlediler. Vatandaşlarla buluşan DEVA yönetimi, esnaf ziyaretleri düzenleyerek Bergama’nın sorunlarını dinlediler.
DEVA Partisi İl Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Medeni Yılmaz, GMYK üyeleri, İzmir İl Yönetimi ve İlçe Teşkilatıyla birlikte Menemen’de vatandaşlarla bir araya geldi. Asarlık esnafıyla görüşmelerde bulunan heyet, partinin eylem planlarını tanıttı.

DEVA Partisi Kurucularından ve Genel Başkan Ali Babacan’ın Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu, GMYK üyeleri, İzmir İl Teşkilatıyla birlikte Bayındır ve Torbalı’da vatandaşlarla görüştü. Esnafın sorunlarını dinleyen ekip vatandaşlarla politika vaatlerini paylaştılar.

DEVA Partisi GMYK üyeleri ve İzmir heyetiyle birlikte Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde saha etkinliklerinde bulundular. Parti hakkında bilgi veren heyet, ülke gündemiyle ilgili soruları yanıtladı.

Etiketler; #izmir #deva partisi #haber
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