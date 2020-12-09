İzmir'de hiç kimse sahipsiz değildir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir depreminde evini ve işini kaybeden apartman görevlileriyle bir araya geldi. İzmir’deki dayanışmanın önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse İzmir’de kendisini sahipsiz hissetmesin.” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremde enkazdan çıkartılan Elif ve Ayda bebeği ziyaret ettikten sonra Bayraklı Belediye Meclis Salonu’nda deprem mağduru apartman görevlileriyle bir araya geldi. Depremde evini ve işini kaybeden 27 apartman görevlisinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, “İşinizi kaybettiniz, aranızda yeni iş arayanlar var. Belediye başkanı arkadaşlarımla sorunlarınızı çözmeleri konusunda konuştum. Hiç kimse İzmir’de kendini sahipsiz hissetmesin” dedi.

Hakkınızı savunacağım

Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sosyal devlet güçsüzün yanında duran devlettir. Hepiniz ciddi bir deprem yaşadınız. Hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımız oldu. Ama aynı zamanda bir güzelliği beraber yaşadık. Türkiye, sizin yanınızda idi. Şunu inanarak söylüyorum. Her zaman, her yerde vatandaşın yanında olun, özellikle düşük gelirli vatandaşların yanında olun dedim. Bu kardeşiniz apartman görevlilerinin nasıl çalıştığını, sorunlarını biliyor. Bugüne kadar sizin sorunlarınıza kimse değindi mi? Sayınız bir milyonun üstünde. Ama örgütlü değilsiniz. Sizin hakkınızı politik olarak ben savunacağım ama siz de kendi hakkınıza sahip çıkın. 1 milyon kişi bir araya gelip ‘Bizim sorunlarımızı çözecek siyasi anlayışa oy veririz’ dediğiniz andan itibaren bütün siyasetçiler size bakacaktır.” dedi.

10 milyonu aşkın işsiz var

Tüm belediye başkanlarına ayrım yapmadan hizmet götürmesi gerektiğini söylediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bizim güç birliği yapmamız lazım. Türkiye’yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım. 10 milyonu aşkın işsiz genç var. Adil, hakça düzen bu mudur? Hepimizin yeniden uyanması lazım. Türkiye’de yeni bir siyaset anlayışını başlatmak istiyoruz. Herkesin aşı, herkesin işi olmalı. Oturup yeniden düşünmeliyiz. Siyaseten bizim sorumluğumuz var ama sizin de sorumluluğunuz var. İktidarı belirleyen sizlersiniz” dedi.

İzmir depreminin ardından kentte büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Dayanışma kültürünün olduğu yerde her acıyı birlikte aşarız. Milyonlar açlık sınırının altında maaş alıyor. Ama aldığınız her ürün için vergi veriyorsunuz. Nereye gidiyor vergiler? Size hesabını veriyorlar mı? Bir iktidarın başarısı ekonomi politikaları ile ölçülür. Yarattığı istihdamla ölçülür. 18 yıldır iktidarda olacaksın ama 10 milyon kişi işsiz olacak. Biz devlete ‘devlet ana’ deriz. Devlet, vatandaşına anne şefkatiyle yaklaşır. O nedenle benim dostlarım apartman görevlileri, taşeron işçileridir. Ben ağaların, beylerin dostu değilim” dedi.

İçinizi ferah tutun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, apartman görevlilerine “Siz içinizi ferah tutun, yapılması gereken neyse onu yapacağız” dedi.Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise depremden etkilenen Bayraklı’daki son durum hakkında bilgilendirme yaptı. Sandal, “İzmir depreminden sonra Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve yurttaşlarımızın verdiği güçle vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

Makamında ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu İzmir Sanat’taki çalışma ofisinde ağırladı. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve ilçe belediye başkanları da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim depreminin ardından ikinci kez kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu İzmir Sanat’taki çalışma ofisinde ağırladı. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve ilçe belediye başkanları da katıldı. İzmir’deki yoğun program arasında Başkan Soyer’in ofisinde dinlenen CHP heyeti, Başkan Soyer ile depremin ardından çizilen yol haritası üzerine konuştu.

Depremzedeleri ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gördüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzundere'de bulunan konutlara yerleştirilen depremzedelerle buluştu. Depremzedeler, CHP liderini evlerinin balkonlarına çıkarak alkışladı. Depremzedelerden Nurhayat Dalmış, Kılıçdaroğlu’nu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “İyi ki varsınız. Siz olmasaydınız kolay kolay toparlanamazdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde acımızı unuttuk” dedi. Ziyarette, Kılıçdaroğlu depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Ayda ve Elif’i de ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 91 saat sonra göçük altından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve ailesini ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Fidan Gezgin'i depremde kaybeden Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ve 8 yaşındaki oğulları Atakan Gezgin'e hem taziye hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayda Gezgin gibi depremde yıkılan Emrah Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i de ziyarete etti. Elif Perinçek'in babası Oğuz ile annesi Seher Perinçek'in acısını paylaşan Kılıçdaroğlu, depremde 7 yaşındaki oğulları Umut Perinçek'i kaybeden aileye başsağlığı diledi.