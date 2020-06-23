İzmir'den ne istiyorsunuz?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir bayrağı” ve “İzmir Parası- İZCOİN” açıklamalarına tepki gösteren AKP ve MHP’lilere Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yandaş medyada çıkan haberlere ve AKP ve MHP’den gelen yorumlara tepki gösterdi. Yücel, “Eski ortağınız FETÖ liderini mutlu etmek ve sözüm ona ölümsüzleştirmek için, “Türkçe Olimpiyatları” parasını bastıran bir iktidarın mensupları ve onların yandaş medyası olarak, İzmir’in adını taşıyacak bir hatıra parasına, İzmir’in tanıtılmasına ve gelişmesine karşı çıkmanızı anlıyoruz ama bari yalanları, algı operasyonlarını, çamur at izi kalsın oyunlarını artık bırakın. Sözün bittiği yerdeyiz. Yorum da, karar da İzmirlilerin” ifadelerini kullandı.

İşte Yücel'in o açıklamaları: İzmir’in Belediye Başkanı TÜRSAB üyeleri ile birlikte “İzmir’in tarihini, ismini kullanarak nasıl daha iyi tanıtımını yaparız, nasıl daha çok turist gelmesini sağlarız, İzmirliye nasıl daha çok kazandırırız” diye uğraşırken, siz her olayda olduğu gibi eyyamcı, kışkırtıcı ve saldırgan tavrınız ile yine İzmir’i karıştırmaya, gündemi değiştirmeye çalışıyorsunuz! Hem İzmir’in tarihinden habersizsiniz hem de CHP’nin, kurtuluşu gerçekleştirmişlerin, al yıldızlı bayrağa ayak bastırmayanların partisi olduğunu unutmuşa benziyorsunuz. Biz ne bayrağımızı, ne cumhuriyetimizi, ne milli iradeyi ne de devletin sırlarını ve mahremini, hainlere ve terör örgütüne teslim edenlerden olmadık, olmayacağız da. Dünya’da ve Türkiye’de birçok kent önemli günleri veya tanıtımları için paralar bastırmışlardır. Darphaneden yasal izinler ile basılacak bir İzmir parası veya dijital olarak İzmir’in ismini taşıyacak bir para ile yapılacak tanıtım, sizi neden rahatsız ediyor? Herhangi bir hatıra parasının bile yasal izin olmadan ve darphane dışında basılamayacağını bilmeyecek kadar cahil olmadığınızı biliyoruz. Geriye tek seçenek kalıyor; İzmir tanıtılsın, gelişsin, İzmirli daha çok kazansın istemiyorsunuz! Eski ortağınız FETÖ liderini mutlu etmek ve sözüm ona ölümsüzleştirmek için, “Türkçe Olimpiyatları” parasını bastıran bir iktidarın mensupları ve onların yandaş medyası olarak, İzmir’in adını taşıyacak bir hatıra parasına, İzmir’in tanıtılmasına ve gelişmesine karşı çıkmanızı anlıyoruz ama bari yalanları, algı operasyonlarını, çamur at izi kalsın oyunlarını artık bırakın. Sözün bittiği yerdeyiz. Yorum da, karar da İzmirlilerin.