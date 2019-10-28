İzmir'e istiklal ve Cumhuriyet Müzesi kuralım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Gönül isterdi ki bir İzmirli olarak Cumhuriyete damga vurmuş eserlerle donatılmış bir İzmir'de yaşayalım.

Gönül isterdi ki Cumhuriyetimizin simge şehri İzmir olsun. 2023 yılında yani yüzüncü yıla bu eserlerle çıkalım ama olmadı. Yıllarımız heba edildi. İzmir'in İstiklal ve Cumhuriyet ruhu suiistimal edildi. Fakat bizim bir önerimiz var. İzmir'e damga vuracak, İzmir'e değer katacak ve gelecek nesillere İzmir ruhunu aşılayacak bir projemiz var. Bunu bugün açıklıyoruz. Gelin İzmir'e dünya çapında Panoramik istiklal ve Cumhuriyet Müzesi kuralım. Bunun için her şey müsait. El birliği ile bunu başarabiliriz" dedi.

Bir yaşam şekli

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhuriyetimizin ilanının 96. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Milli gururumuzun şahlandığı güzel bir günü daha yaşıyoruz. Cumhuriyet bizler için bir yaşam şekli, bir fikir ve vazgeçilmez bir değerdir. Şehit kanlarıyla, dualarla ve çok büyük emeklerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizim için şan ve şeref timsali olduğu kadar varlık sebebimizdir de. Varlığımız Türk varlığına, Cumhuriyetimize armağan olsun. Bütün Türk Milletinin olmak üzere Cumhuriyetimize emsalsiz emek veren İzmirli hemşehrilerimizin Cumhuriyeti Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir simge olmalıdır

Yaptığı kutlamadan sonra şehir gündemini de değerlendiren MHP İl Başkanı Şahin, "İzmir'e bir İstiklal ve Cumhuriyet Şehri olarak baktığımda çok üzülüyorum. Yıllarının boşa geçtiğini düşünüyorum. Çünkü İzmir'de onun ruhuna yakışır bir abide eser yok. Ama çok da geç kalmış sayılmayız. Hep birlikte İzmir'e yakışacak çok güzel ve de İzmir'in değerlerine uygun bir eser vücuda getirebiliriz." diyerek partisinin AR-GE komisyonun hazırladığı "Panoramik İstiklal ve Cumhuriyet Müzesi" projesinin duyurusunu yaptı. Şahin, "İzmir'e yakışacak çok güzel bir önerimiz var, AR-GE Komisyonumuzun projesini İzmirlilerin hizmetine ve idare mekanizmalarının kullanımına sunuyoruz. Eski Fuar yani; Kültür Park alanı içerisine emsalsiz bir "İstiklal ve Cumhuriyet Panoramik Müzesi" kurulmalıdır. İstanbul'da Panaroma1453, Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı Panoromik Müzesi ve Bursa'da da Fetih 1326 Panoramik Müzeleri var. Ankara'da da Sakarya Meydan Muharebesi Panoramik Müzesi yapımı tamamlanmak üzere... Bunu biz de yapmalıyız. İzmir birikimleri, tarihi ve ruhuyla böyle bir müzeye sahip olmalı. İktidar ve muhalefet bunun için kolları sıvamalı" diye konuştu.

İzmir'in ruhuna çok uygun

MHP İzmir AR-GE'den Sorumlu İl Başkan yardımcısı Cumhur Bulut ise proje ile ilgili olarak şunları söyledi; "tarihi, milli birikimleri, İstiklal ve Cumhuriyet değerlerine verdiği emek düşünüldüğünde çok geç kalınmış bir proje olan "Panoramik İstiklal ve Cumhuriyet Müzesi" nin İzmir'e çok yakışacağını düşünüyoruz. Eski fuar alanı da bunun için çok müsait bir durumda. Kültür Parkımızın da ne olacağı yönündeki tartışmalar bu sayede biter. Bu büyük alan Turizm, Kültür, tarih, eğitim ve çağdaş vurgu açısından muhteşem olur. Şehir merkezimizin turizm çekiciliği ve cazibe merkezi olmasını sağlar. Gelecek nesillere büyük bir hazine bırakmış oluruz. Zaten müzeler ve kültürel gezi alanları yönünden çok kısıtlı durumda olan İzmir bu proje ile önemli bir değere kavuşur. Gerçekten de İzmir bu konuda çok zayıf. Şehrimizdeki Müzeleri araştırın siz de bu gerçekle karşılaşırsınız. Bakınız Atatürk, Kuvva-i Milliye, Efeler, İstiklal ve Cumhuriyet konularında müzelerimizin durumu ortada. İzmir'in ruhuna ve değerlerine çok uygun olan bu projenin vakit geçirilmeden hayata geçirilmesi ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023 yılına yetiştirilmesi gerçekten muhteşem olur. Sayın Tunç Soyer'in ve diğer idarecilerimizin gerekeni yapacağını düşünüyoruz" dedi.