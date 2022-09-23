İzmir'in 6 ilçesinde anjiyo merkezi yok! Kalp krizi geçiren yolda ölüyor!

İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerindeki hastanelerin hiçbirinde “Anjiyo Merkezi”nin olmadığı öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşların kalp krizi geçirme durumunda ambulansla başka hastanelere yönlendirildiği öğrenilirken, duruma tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel bu hastalardan bir kısmının yolda hayatını kaybettiğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki devlet hastanelerinde anjiyo merkezinin bulunmamasının nedeni nedir” diye sordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Sertel, 500 binden fazla kişinin yaşadığı 6 ilçedeki devlet hastanelerinde tek bir anjiyo merkezinin olmamasını eleştirdi.

“İNSANLAR YOLDA ÖLÜYOR”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“AKP iktidarı İzmir’e üvey evlat muamelesi yapmaya devam ediyor. İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde 500 binden fazla vatandaşımız yaşıyor. Bu ilçelerde 75 ila 300 yatak kapasitesine sahip devlet hastaneleri var. Ödemiş ve Torbalı devlet hastaneleri yapılalı çok olmadı. Hastane yapıldı yapılmasına ancak bu hastanelerin hiçbirinde anjiyo merkezi oluşturulmadı. Kalp krizi nedeniyle devlet hastanelerine acil getirilen hastaların birçoğu bu nedenle can veriyor. Devlet hastanesinde anjiyo merkezi olmadığı için orada müdahale edilemiyor. Dakikaların dahi önemli olduğu kalp krizi vakalarında anjiyo yapmak için hastalar 1-2 saat uzaklıktaki İzmir merkezdeki hastanelere yönlendiriliyor. Ve maalesef bu hastaların bir kısmı da yolda yaşamını yitiriyor. Bunun adı sağlıkta devrim değil olsa olsa sağlıkta hüsrandır.”

“ÖLÜMLERE GÖZ YUMMAYA DEVAM MI EDECEKSİNİZ?”

Sağlık Bakanı’nın dikkatini çekmek amacıyla soru önergesi verdiğini ifade eden Atila Sertel, bakanlığın bir an önce harekete geçerek bu bölgedeki devlet hastanelerinin hepsine veya bazılarına anjiyo merkezi kurulması gerektiğini vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, verdiği önergesinde şunları sordu:

1-İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki devlet hastanelerinde anjiyo merkezinin bulunmamasının nedeni nedir?

2-Bahse konu bu ilçelere veya bu ilçelerden bazılarına anjiyo merkezi kurulması yönünde bir çalışmanız var mıdır?

3-İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde son 3 yılda ambulansta İzmir’e nakledilirken veyahut hastanede kalp krizi nedeniyle vefat eden kişi sayısı kaçtır?

4-Sağlık Bakanlığı olarak bu bölgedeki anjiyo merkezi talebine olumlu yanıt mı vereceksiniz yoksa vatandaşlarımızın ölümüne göz yummaya devam mı edeceksiniz?