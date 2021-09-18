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İzmir'in CHP'li Başkanları Foça'da toplandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li ilçe belediye başkanları ve il yönetimi temsilcileri ile Foça’daki koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında konuşan Başkan Tunç Soyer “Aramızdaki iletişimin İzmir için, memleket için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Birbirimize sahip çıkmaya, daha sıkı iletişim içinde olmaya devam edeceğiz” dedi

İzmir'in CHP'li Başkanları Foça'da toplandı
18 Eylül 2021 Cumartesi 15:32

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye başkanları ve il yönetimiyle düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Foça Belediyesi ev sahipliğinde yapılan toplantının ardından Başkan Tunç Soyer, “Belediyelerimiz arasındaki iletişimi, geçmişte yaptıklarımız ve gelecek dönem planlarımızı değerlendirdik. Sık sık bir araya geliyoruz. Aramızdaki iletişimin İzmir için, memleket için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Birbirimize sahip çıkmaya, daha sıkı iletişim içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Belediye başkanlarımız ile örgütlerimizin koordinasyonunu, vatandaşların sorunlarına nasıl çözüm üretebileceğimizi konuştuk. Ekonomik kriz ve pandemi toplumda ciddi tahribat yarattı. CHP’li belediyeler ise her türlü engele rağmen toplumun sorunlarına çözüm üretiyorlar. Tüm başkanlara hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kimler katıldı?


Koordinasyon toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile CHP İl Başkan Yardımcıları İsfahan Naki, Çetin Özdemir, Aygül Eryılmaz katıldı.

Etiketler; #izmir #chp #chpli başkanlar #chpli başkanlar foça #tunç soyer
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