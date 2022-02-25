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İzmir milletvekili Çelebi, partisinden istifa etti!

İzmir milletvekili Çelebi, partisinden istifa etti!
25 Şubat 2022 Cuma 10:15

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu



İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Memleket Partisi'ni eleştirdi. Çelebi, "Israrlı uyarılarıma rağmen 'ben' değil 'biz' olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

Partinin kurucuları arasında yer aldığını anımsatan Çelebi, "Partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #milletvekili #mehmet ali çelebi #istifa
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