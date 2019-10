İzmirli genç nesil kaybedilmemeli

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in göç vermesi ile ilgili açıklamalarına destek verdi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu: Gençler gidiyor, şehirler enerjisini kaybediyor, siz ne yapıyorsunuz?

CHP'li Bedri Serter, son 17 yıldır göçün sadece İzmir'in değil Türkiye'nin sorunu olduğunu, Türkiye'nin getirildiği nokta itibariyle gençlerin çok fazla göç ettiği bir ülke haline geldiğini söyledi. Serter, "Ülkemiz gençlerini, şehirlerimiz kendi özkaynağını kaybediyor. TÜİK'in 2018'de yayınladığı 'Uluslar arası Göç İstatistikleri'ne göre, Türkiye'den göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23.8 artışla 578 bin kişi oldu. İzmir, son 10 yılda 120 bin göç almış ama neredeyse bu rakama yakın olarak 90 bin kişi göç vermiş. Birgencimiz bile çok kıymetli" dedi. Serter, İzmir'in aldığı göçün çoğunlukla belirli bir yaş üstü kesim olduğunu hatırlattı ve "Baktığınızda, İzmir'in kaybettiği 90 bin nüfus 20-30 yaş arası, yabancı dil bilen ve teknolojiye yatkın genç kesim. İzmir, bu yaş kuşağında olup birçok sektöre ekonomik olarak katkısı olabilecek genç kuşağın aslında daha özgür yaşayabileceği bir şehir konumunda ve bu nedenle de onlar tarafından daha fazla tercih edilmesi gereken bir şehir olması gerekirken yaş ortalaması yüksek olan, emeklilik hayatlarını geçirmek isteyen ve ekonomiye katılımları artık neredeyse yok denecek kadar az olan insanların göç ettiğini de biliyoruz. Bu anlamda da İzmir'in ekonomisine katkı koyacak genç neslin kendi şehirlerinde kalması için teşvik edilmesi gereklidir" diye konuştu.

Türkiye geleceğini kaybediyor

Serter, kendisinin de ticaret hayatından geldiğini hatırlarak, şöyle konuştu: "Ben de mobilya sektöründen gelen ve sektörün uzun yıllardır İzmir'in ticaret hayatına katkılarını bilen ve her sektörün gelişmesinin genç neslin elinde olduğunu her ortamda hatırlatan biriyim. İzmir için 1 genç bile çok kıymetlidir. Türkiye 578 bin kişiyi kaybetmiş durumdayken her şehir kendi kapasitesini kullanmak ve buna göre hareket etmelidir. Bu noktada devlete çok iş düşmektedir ancak ekonomik gerçeklerin bizleri getirdiği nokta açıktır.Her 4 gençten 1'inin işsiz olduğu Türkiye tablosu artık gençlere umut vermemektedir. İzmir, sanayisi, ticareti, tarımı, turizmi ile istihdamını her sektörde arttırma kapasitesine sahip bir şehir. Buna eğitim ve teknolojik alanda da mesleki yeterlilik için eğitim eklenmesi şarttır. Daha önce İzmir'in istihdamını arttırma noktasında yaptığım çağrımı yineliyorum ve 4,5 milyon işsizi olan Türkiye'nin istihdam seferberliğini İzmir'den başlatması ve genç neslin nüfusunu arttırmaya çağırıyorum."