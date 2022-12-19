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Kaç Suriyeli seçimde oy kullanacak? Bakan Soylu sayı verdi!

Kaç Suriyeli seçimde oy kullanacak? Bakan Soylu sayı verdi!
19 Aralık 2022 Pazartesi 13:29

Seçimler yaklaşırken merak edilen konulardan biri de kaç Suriyeli'nin seçimlerde oy kullanacağı oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 126 bin 786 kişinin oy kullanacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme, muhalefete, ülkemizdeki göçmenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sık sık tartışmalara konu olan seçimlerde oy kullanacak Suriyeli sayısına da değinen Bakan Soylu, "Avrupa Yunanistan'a şunu söylüyor: Çelik kafes ol, öldür benim kapıma gelmesin. Elbette sınırlarımızda tedbirler alıyoruz. İdlib'de Cumhurbaşkanımız 'Briket ev yapacağız.' dedi. Eğer biz İdlib'de briket ev yapmasaydık 4 milyon Suriyeli, Türkiye'ye göç edecekti. 223 bin 881 kişiye vatandaşlık verildi. Bunların 126 bin 786'sı reşit, oy kullanacak. Gerisi çocuk." dedi.

"İSTANBUL'DAKİ SURİYELİ SAYISI 600 BİN"

Sınırlarımızda alınan tedbirlere de dikkat çeken Soylu, "İBB Başkanı 'İstanbul'da 2 milyon Suriyeli var.' dedi. Senin 50 tane zabıtan var. Bizim İstanbul'da 50 bin tane polisimiz var. Göç İdaresi'nde çalışan yüzlerce arkadaşımız var. Nereden buluyorsun 2 milyon rakamını? İstanbul'daki Suriyeli sayısı en fazla 600-650 bin." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #seçim #suriyeli #oy #süleyman soylu #haber
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