Kamil Okyay Sındır'dan TÜPRAŞ eylemine destek

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TÜPRAŞ’ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu işçilerinin başlattığı eyleme destek verdi, işçilerin yanında olduğunu belirtti.

Aliağa TÜPRAŞ ana kapasında gerçekleşen eylemde konuşan Sındır, “Emeğin olmadığı yerde üretim olmaz, emeğin olmadığı yerde barış ve kardeşlik olmaz. Maaşı enflasyon karşısında eriyen işçiye kulaklarınızı tıkamaktan vazgeçin. Burada işçilerimize insan gibi değil robot gibi bakan bir zihniyet var” dedi.

Haklı mücadele

Her zaman işçinin, emekçinin haklı ve onurlu mücadelesini yanında olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Sındır, “Emek en yüce değerdir. Emeğin olmadığı yerde üretim olmaz, emeğin olmadığı yerde barış olmaz, kardeşlik olmaz. Üreterek, üretirken de dayanışarak, hakça, adaletli bir şekilde bölüşerek, refahı ortak paylaşarak, emeğimizin, alın terimizin karşılığını alarak huzur içinde yaşayabiliriz. Petrol – İş Sendikamızın bu haklı ve onurlu mücadelesinin yanındayız. Emeğin, alın terinin hakkını vermeyenlere karşı, mücadeleden bir adım bile geri durmayacağız. TÜPRAŞ işçilerinin 40 yıllık kazanımlarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Maaşı enflasyon karşısında eriyen işçiye kulaklarınızı tıkamaktan vazgeçin. İşçilerimiz sadaka değil haklarını istiyor. El ele vererek işçinin, memurun, emekçinin, bu ülkede yaşayanların hakkını hukukunu daha da ileri taşıyacağız” dedi.

İnsan değil robot gibi

Sürecin tıkanmasının nedeninin işçiler olmadığını ifade eden Sındır, “TÜPRAŞ çalışanlarının ortaya koyduğu bir emek ver ve o emeğin büyük bir riski var. Burada insan sağlığını olumsuz etkileyen, yaşamın sonlanmasına kadar gidebilecek iş riskleri var. Bunun hakkaniyetli bir bedeli olmalı. TÜPRAŞ’ta müzakere sürecini tıkayan işçi değil işverendir. Toplu iş sözleşmesini üç yıla uzatmak isteyen TÜPRAŞ işvereninin amacı işçilerin hak arama süresini üç yıla çıkarmak istemesi, üç yıl sendikayla karşı karşıya kalmayalım demesidir. Vardiya sisteminin değiştirilmek istenmesi işçilerin aileleri ve iş dışı yaşamlarının umursanmadığının daha doğrusu onlara sosyal bir varlık olan insan olarak değer verilmediğinin göstergesidir. Mazeret izinlerinizin 8 günden 3 güne indirilmeye çalışılması işçinin emeğini daha çok sömürebilmenin açık bir ifadesidir. Burada işçilerimize insan gibi değil robot gibi bakan bir zihniyet var” dedi.

TBMM'ye taşıyacak

Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkeyi yöneten siyasal iktidarın işçinin, emekçinin yanında olmayı bırakın nasıl sefalete sürüklediğini buradaki hak mücadeleniz açıkça gösteriyor. Bu iktidar 17 yıl boyunca işçilerini ne anladı, ne dinledi ne de haklarını teslim etti. Aslında umurlarında da değil. Vergi adaletini sağlamayanlar bugün de gözlerini kıdem tazminatına diktiler. Bu haklı mücadelenizi TBMM’de mutlaka gündeme getireceğim. Meclis milletin Meclisidir o kürsü milletin kürsüsüdür. Ve o kürsü sizin sesiniz olacak. Sesinizi en gür şekilde duyuracağız. TÜPRAŞ işçileri haklı mücadelelerinde zafere elbet erişecek.”