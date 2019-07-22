Kamil Okyay Sındır: Okul ismiyle değil eğitimle uğraşın

Geçtiğimiz günlerde Bornova'da yer alan ve 1963 yılında kurulmuş olan Ali Suavi İÖO'nun ismi sessiz sedasız tatil dönemi içerisinde Fatih Sultan Mehmet olarak değiştirildi. İsim değişikliğinden kimsenin haberinin olmadığı ve nedeninin kamuoyunca da anlaşılamadığı bu duruma CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır tepki gösterdi.

Ali Suavi İlkokulunun 1963 yılında kurulan köklü bir eğitim kurumu olduğunu hatırlatan CHP'li Sındır, okulun 56 yıldır çok nitelikli öğrenciler yetiştirdiğini, eksiklikleri gidermek yerine isim değişikliğinin öncelikli gündeme alınmasına anlam verilemediğini belirtti.

Konuyu Milli Eğitim Bakanının yanıtlaması istemiyle TBMM'ye taşıyan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, "Tatil döneminde sessiz sedasız bir şekilde ilkokulun adının değiştirilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ne öğrencilere, ne velilere danışılmadan alınan bu karar ile daha nitelikli bir eğitim verileceği mi düşünülmüştür? Bu isimden neden rahatsızlık duyulmuştur? Biz, eğitimin niteliğinin ve kalitesinin arttırılması gerektiğini vurgularken, onların okulların isimleri ile uğraşması çocuklarımızın geleceğine de ne kadar dar bir açıdan baktıklarını ortaya koymakta. Acilen bu karardan geri dönüp, Ali Suavi İlkokulu ile birlikte İzmir'deki tüm okullardaki eksiklikleri gidermeye yönelik kararlar için vakit harcanmalı" sözleriyle alınan karara tepkisini dile getirdi.

Sındır sunduğu önergede şu sorulara yer verdi: