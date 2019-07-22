Kamil Okyay Sındır: Okul ismiyle değil eğitimle uğraşın

Geçtiğimiz günlerde Bornova'da yer alan ve 1963 yılında kurulmuş olan Ali Suavi İÖO'nun ismi sessiz sedasız tatil dönemi içerisinde Fatih Sultan Mehmet olarak değiştirildi. İsim değişikliğinden kimsenin haberinin olmadığı ve nedeninin kamuoyunca da anlaşılamadığı bu duruma CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır tepki gösterdi.
Ali Suavi İlkokulunun 1963 yılında kurulan köklü bir eğitim kurumu olduğunu hatırlatan CHP'li Sındır, okulun 56 yıldır çok nitelikli öğrenciler yetiştirdiğini, eksiklikleri gidermek yerine isim değişikliğinin öncelikli gündeme alınmasına anlam verilemediğini belirtti.
Konuyu Milli Eğitim Bakanının yanıtlaması istemiyle TBMM'ye taşıyan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, "Tatil döneminde sessiz sedasız bir şekilde ilkokulun adının değiştirilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ne öğrencilere, ne velilere danışılmadan alınan bu karar ile daha nitelikli bir eğitim verileceği mi düşünülmüştür? Bu isimden neden rahatsızlık duyulmuştur? Biz, eğitimin niteliğinin ve kalitesinin arttırılması gerektiğini vurgularken, onların okulların isimleri ile uğraşması çocuklarımızın geleceğine de ne kadar dar bir açıdan baktıklarını ortaya koymakta. Acilen bu karardan geri dönüp, Ali Suavi İlkokulu ile birlikte İzmir'deki tüm okullardaki eksiklikleri gidermeye yönelik kararlar için vakit harcanmalı" sözleriyle alınan karara tepkisini dile getirdi.
Sındır sunduğu önergede şu sorulara yer verdi:
- Ali Suavi İlkokulu'nun ismi ne gerekçe ile değiştirilmiştir?
- Ali Suavi İlkokulu'nun ismini değiştirmekle daha 'nitelikli' bir eğitim verilebileceği mi düşünülmekte?
- Ali Suavi İlkokulu'nun isminin değiştirilmesine karar verilen toplantı hangi gün ve kimlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir?
- İlkokulun isminin değiştirilmesi için velilerden herhangi bir talep gelmiş midir?
- İlkokulun isminin değiştirilmesinden önce öğrencilere, öğretmenlere, okul yönetici ve çalışanlarına danışılmış mıdır?
- Ali Suavi İlkokulu'nun isminin değiştirilmesinde okulun isminden duyulan herhangi bir rahatsızlık söz konusu mudur? Söz konusu ise bu rahatsızlığın nedeni nedir?
- İlkokulun isminin değiştirilmesi kararı neden okullar tatile girdikten sonra alınmıştır?
- İzmir'de okullar tatile girdikten sonra bu şekilde ismi değiştirilen okullar var mıdır? Varsa bunlar hangileridir?
- Ali Suavi İlkokulu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre okulun bilgi teknoloji, fen sınıfı, müzik sınıfı ve kütüphanesinin olmadığı görülmektedir. İlkokulun eksiklerini gidermek gerekirken isim değişikliği ne için bir öncelik olarak gündeme gelmiştir?