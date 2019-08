Kamil Okyay Sındır: Veba mağduriyetini devlet gidermeli

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvanlarda görülen veba hastalığı konusunu meclise taşıdı. Sındır, "Vebadan dolayı karantinaya alınan 20 köydeki üreticilerimizin mağduriyeti devlet tarafından giderilmeli" dedi.

Sındır, "Üreticinin derdiyle dertlenmeyen, onların sorunlarına çözüm üretmeyen iktidar; çiftçimizi, besicimizi ithalat sopasıyla terbiye ediyor. Girdi maliyetleri altında ezilen üreticimiz yolun sonunda. Vebadan dolayı karantinaya alınan 20 köydeki üreticilerimizin mağduriyeti devlet tarafından giderilmeli. Halk sağlığı için vebalı hayvanların nereden geldiği tespit edilmeli" dedi. Sözlerine hayvancılık sektörünün et ithalatı karşısında korumasız kaldığını ve bitme noktasına geldiğini belirterek başlayan Sındır, "Bugün Anadolu'da yüzbinlerce ailenin geçim kaynağı olan hayvancılık bitme noktasına geldi. Son yıllarda pervasızca yapılan et ithalatı hayvancılık sektörünü uçurumun kenarına sürükledi. Samanı ithal ettiler, yemde rekor zamlar yaptılar, üreticimize dünyanın en pahalı mazotunu sattılar, elektriğe fahiş artış uyguladılar ve son olarak Tarım Bakanlığı'nın ücretsiz olarak uyguladığı hayvan aşılarını ücret karşılığında uygulamaya başlayarak üreticilerimizin belini büktüler. Üreticinin derdiyle dertlenmeyen, onların sorunlarına çözüm üretmeyen iktidar; çiftçimizi, besicimizi ithalat sopasıyla terbiye ediyor. Hayvan ithalatında Avrupa birincisiyiz. 2018 yılında 1.7 milyar dolar ödenerek 1 Milyon 886 bin 293 hayvan ithal edildi. Girdi maliyetleri altında ezilen üreticimiz yolun sonuna geldi. Bin yıllar boyunca Anadolu'nun kadim geçim kaynağı hayvancılık hiç olmadığı kadar darda. İktidar 2010 yılından bu tarafa toplam 8,1 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı yaptı. Ve bugün Et ve Süt Kurumu'nun deposunu ithal etle doldu. Tüketici et alamıyor, üretici hayvanını satsa para etmiyor, hayvanın verdiği süt ise hayvanın bakımına yetmiyor. Yazık" dedi.

Devletin görevi

İzmir Bergama'da görülen veba hastalığının birçok tehlikeyi beraberinde getirdiğini söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, "Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala meydana gelen veba hastalığı bölgedeki küçükbaş sahiplerimizi ve vatandaşlarımızı haklı olarak endişelendirdi. Bergama Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, veba tehlikesinin geçinceye kadar karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceğini duyurdu. Kurban Bayramı öncesinde böylesi bir salgın hastalığın görülmesi endişe vericidir. Fakat aynı bölgede besicilik yapan üreticilerimiz bugün haklı olarak isyanda. Onların sesine tıkayamazlar. Vebadan telef olan 25 hayvanın, ucuz olduğu için dışarıdan getirildiği iddia ediliyor, bu iddialar araştırıldı mı? Yetkililer yaşanan olayın kaynağına inebildi mi? Halk sağlığı için bu hayvanların nereden geldiği tespit edilmeli. 20 köy karantinaya alındı. Geçimini kurbanlık satışından sağlayan yurttaşlarımız durumu ne olacak? Hayvanları beslemek için borçlanan; yemlerini, mazotunu vadeyle alan vatandaşlarımız borcunu nasıl ödeyecek? Besicilerimiz 1 yıldır bu günü bekliyor. Bölgeye giderlerse görürler insanlarımızın gözü yaşlı. Halk ve hayvan sağlığından taviz verilmeden üreticimizin mağduriyetlerini gidermek devletin görevidir" dedi.

Sındır sordu

1. İzmir ili Bergama ilçesinde görülen bu hastalığın nereden kaynaklandığı tespit edilmiş midir?

2. Söz konusu bölgede kaç hayvanda hastalık teşhisi konmuştur?

3. Bu bölgedeki hayvanların kontrolü ne sıklıkla yapılmaktadır? Hastalığa yakalanan ve/veya telef olan hayvanların menşei, doğdukları ve yetiştirildikleri yer neresidir? Hayvanların aşıları yapılmış mıdır?

4. İzmir ilinde bu ve benzeri hastalık şikâyetiyle yapılan başka bölgelerden başvuru var mıdır? Varsa hangi bölgelerde ve sayısı nedir? Hastalıklarla mücadele için alınan önlemler nelerdir?

5. Ülke genelinde önergenin verildiği tarih itibariyle, geçmişten günümüze yıllar itibarıyla veba veya diğer ölümcül ve ayrıca özellikle zoonoz hastalıklar nedeniyle telef olan hayvan sayısı nedir? Hastalık nedeniyle telef olan hayvanların hastalık tanısı ve sayısı yıllara göre kaçtır?

6. Bakanlığınız tarafından canlı hayvan ithalatına dönemsel izinler verildiği bilinmektedir. İzmir'e son 20 yıl içinde ithalat yoluyla gelen canlı hayvan türlerinin cinsi ve sayısı nedir?

7. Dışarıdan gelen hayvanların karantina denetimleri yeterince sağlıklı ve usulüne uygun yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa eğer bugüne kadar ithalat yapılan hayvanlarda bulaşıcı/öldürücü vb. gibi hastalık tanısına rastlanmış mıdır? Rastlandıysa bu hayvanların sayısı nedir ve bu hayvanlara yapılan uygulama ne olmuştur?

8. Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılmak üzere çıkarılan sağlık hayvanların denetimleri yapılmakta mıdır? Bu hayvanların kaçı ithal kaçı yerli hayvandır? Denetim esnasında tespit edilen hastalıklı (özellikle zoonoz hastalıklı) hayvan çıkmış mıdır? Varsa bu sayı nedir ve bu hayvanlara ne yapılmıştır?

9. Vatandaşlarımıza kurbanlık alımlarında nelere dikkat etmelerini önerirsiniz? Bu kapsamda hangi çalışmalarınız bulunmaktadır?