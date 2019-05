Kani Beko: 301 cinayetin faili belli ve aynı düzeni koruyor!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Soma'da 301 madencinin katledildiği olayın 5'inci yıldönümünde ülkede hiçbir şeyin değişmediğini ve ilk günden bu yana katliamın faillerinin belli olduğunu hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, 301 madencinin katledildiği Soma faciasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acının da katliamın faillerinin cezalandırılma isteğinin ilk günkü gibi olduğunu çünkü cinayetin faillerinin aynı düzeni koruduğunu ifade etti. 301 madencinin katledildiği 13 Mayıs 2014 gününü, ailelerin beklenti ve acılarını, bu toplu katliamın ardından bile 'fıtrat' diye açıklama yapanlara olan öfkeyi hiç unutmayacaklarını hatırlatan Beko, "Soma'da yaşanan bir doğal afet değil, fıtrat hiç değil! Kaza dedikleri göz göre göre gelen bir katliam! 5 yıl önce dediğimiz gibi bugün de tekrarlıyorum; bu katliamın faili bugün de aynı düzeni koruyan; özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarını hayata geçirenler" dedi.

Fıtrat değil, çözüm var

Türkiye'de maden işçilerinin ölüm ile açlık arasında bir tercihe zorlandığını ifade eden Beko, "İnsanları bu tercihe zorlamak için kotalarla, tarım politikalarıyla Soma'da pamuğu, tütünü bitirdiler. Sonra işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri almadan insanları madenlere sürdüler. 301 işçiyi ölüme sürükleyerek bir iş cinayeti işlediler. Yetmedi. Soma Yırca'da insanların zeytinlerini yok ederek sosyal cinayete devam ettiler. Katliam yaşanan madende çalışan 2821 işçi acımasızca işten atıldı. Soma'nın acısı dinmeden, yaraları sarılmadan, sorumlular hesap vermeden, verilen söz tutulmadan 'kalan sağlar' işsiz bırakıldı. Tüm Soma'ya karşı bir sosyal cinayet işlendi. Maden işçisini açlıkla, işsizlik ve ölümle terbiye etmeye çalışan bir mantık ile karşı karşıyayız. Açlık da ölüm de fıtrat değil, çözüm var! Çözüm madenleri TKİ'nin işletmesidir. Çözüm; taşeron, hizmet alımı ve rödovansın kaldırılmasıdır. Çözüm; işten atılan arkadaşlarımız da dahil tüm maden işçilerinin TKİ işçisi olmasıdır. Artık yeter! Bu rödovans, taşeron köleliğine bir son verin!"

Daha kaç can alınacak?

Beko, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu korkunç tabloya rağmen ülkeyi yönetenler çökmüş sistemin hiç bir işe yaramayan mevzuatında göstermelik düzenlemeler yaparak işi geçiştirmektedir. Kurdukları taşeron ve güvencesiz çalışma biçimlerini sürdürmekte ısrar edenler, bütün suçu işçilerin eğitimsizliğine ve güvensiz davranışlarına bağlamaktadır. Her türlü ahlaktan yoksun bu sermaye düzeni, bu ülkede daha kaç can alacak? O kadar ahlaktan yoksun bir düzenle karşı karşıyayız ki, burada Soma'da yaşanan büyük katliamın faturası da işçiye çıkarılmaktadır. 5 yılın sonunda göstermelik davalarla yetkililer cezalandırılmakta, kurulan düzen ve tezgâh ise aynen devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde davanın tutuklu sanığı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi. 301 canı katletti her işçi için sadece 6 gün yatıp çıktı! Dava sonunda verilen ceza bile 15 yıl hapisti ki bu bile kabul edilebilir bir ceza değilken en tepedeki yetkilinin sadece 5 yıl cezaevinde kalıp bu işten kurtulması kabul edilemez! Biz tüm bu haksızlıklara karşı tüm direnişimizi göstermeye, ranta karşı, sermaye gücüne karşı işçi haklarını savunmaya devam edeceğiz. AKP iktidarının hem hak hem de hukuk anlamında kurduğu bu çirkin düzeni yıkmak artık bizim tüm yüreği yanan annelerin, eşlerin, çocukların adına boynumuzun borcu!"