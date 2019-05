Kani Beko: AKP, 3600 ek gösterge sözünü ne zaman tutacak?

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde memurların en büyük beklentisi olan ve seçimler öncesi defalarca söz verilen 3600 ek göstergenin ne zaman hayata geçirileceğini sordu.

Memurların son zamanlardaki en büyük beklentilerinden biri olan 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan TBMM Aile ve Sağlık Komisyonu Üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP Grubu'nun özellikle her bütçe döneminde bu konudaki talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunduğunu ancak bu önergelerin her seferinde AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Beko, "Ayrıca milletvekillerinin bu konuda verilmiş kanun teklifleri de komisyonlarda bekletilmektedir. Biz tüm memurlar adına '3600 ek göstergenin yasalaşması kapsamında sürdürüldüğü vurgulanan çalışmalar hangi aşamadadır' sorusuna cevap arıyoruz. 'İlgili kanun teklifi ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınacak ve de seçimler öncesinde defalarca verilen sözlerin yerine getirilmemesinin sebebi nedir' öğrenmek istiyoruz" açıklamalarını yaptı.

Emeklilik işlemleri durma noktasında!

CHP'li Beko, seçim vaadi olarak verilen sözlerin bir beklenti yarattığını ve buna bağlı mağduriyetlerin oluştuğunu da sözlerine ekleyerek şunları dile getirdi: "AKP Hükümeti ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler öncesinde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı konusunda sözler vermişlerdir. Bu söz kamuda beklentiye neden olmuştur. Oluşan beklenti nedeniyle şu anda binlerce kamu çalışanı ek gösterge yükseldiğinde emekli ikramiyesi ile emekli maaşı da yükseleceği için dilekçelerini vermemekte ve emekliliğini bekletmektedir. Bu durum çalışanlar arasında oluşan beklenti nedeniyle çalışma hayatını ve aynı zamanda çalışanların koşullarını zorlamasına neden olmaktadır. Ek gösterge 3600'e çıkmadan emekli olduklarında daha düşük ikramiye alacakları için bu mesleklerde emeklilik işlemlerinin durma noktasına geldiği kamuoyuna yansımış durumda."