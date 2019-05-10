Kani Beko: Anneler Günü'nde müjde bekliyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, sigorta öncesi doğum borçlanması bekleyen kadınların taleplerini yineleyerek, Anneler Günü müjdesi beklediklerini ifade etti.

Sigorta öncesi doğum borçlanması bekleyen 600 bine yakın kadının taleplerini önce Meclis gündeminde konuşma yaparak kürsüde dile getiren ardından konuyla ilgili soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bir kez daha Anneler Günü öncesi annelerin taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesine de hala cevap almayan Beko, önergede "Kadınların ilk sigortalı oldukları tarihten önce yaptıkları doğumları borçlanabilmelerinin sağlanması konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Bulunmuyorsa, bu durumun gerekçesi nedir?" sorularına yanıt istemişti.

Eşitlik talebi

CHP'li Beko, kadınların normal koşulda verilmesi gereken haklarını erkeklere askerlik öncesi verilen hakkı örnek göstererek aramalarının üzücü olduğuna da dikkat çekerek, "İlgili Kanun maddesine göre kadınların doğum borçlanması yapabilmeleri için, doğumun ilk sigortalı oldukları tarihten sonra meydana gelmesi gerekmektedir. Bu nedenle kadınlar işe girmeden önce yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamamaktadır. Erkekler ise, bu şartın aranmaması nedeniyle sigortalılık öncesi askerlikte geçen süreleri borçlanabilmekte. Yani askere gitmeden önce sigortalı olmayanlar istedikleri zaman askerlik borçlanması yapabilme hakkına sahip. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar ve sigortalı olmadan askerlik görevini yerine getiren erkekler borçlanmadan yararlanabiliyorken; iş hayatına çocuğunu doğurduktan sonra başlayan kadınlar önceki doğumları için borçlanma hakkından yararlanamaması doğru değil. Anneler Günü öncesi eşitsizliğe sebep olan bu kanunun değişmesini ve annelere bu hakkın verilmesini istiyoruz. Kadınların her türlü alanda eşit bireyler olabilmeleri için her tür çabayı gösteriyoruz. Annelerin eşitlik talebi önemli. Tüm kıymetli annelerin Anneler Günü'nü kutluyor; tüm hakların verildiği ve eşitlendiği, demokratik, özgür, adaletli, kardeşçe yaşanacak nice Anneler Günü kutlamamızı temenni ediyorum" açıklamalarını yaptı.