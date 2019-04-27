Kani Beko: Haydi 1 Mayıs'a

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Karşıyaka ve Buca’da İzmir Emekli-Sen şube üyeleriyle birlikte halkı 1 Mayıs’ta alanlara davet etti. Beko, iki ilçenin en kalabalık caddelerinde halka “Krize karşı iş ve adalet, baskılara karşı özgürlük ve demokrasi için alanlarda sesimizi yükselteceğiz. Haydi 1 Mayıs’a” diyerek çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, 1 Mayıs davetlerine Karşıyaka ve Buca’da devam etti. Daha önce Konak’ta halka seslenen ve 1 Mayıs’ta neden alanlarda olmalıyız sorusuna cevap niteliğindeki DİSK’in Sesi bülteninin Nisan sayısını da davetiye olarak dağıtan Beko, bu kez de Karşıyaka ve Buca’da İzmir Emekli-Sen Şubelerinin temsilci ve üyeleriyle birlikte halkı 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda alanlara çağırdı.

Demokrasiyi yeniden kurmak için

“Hak, hukuk, iş, adalet ve özgürlük için haydi 1 Mayıs’a” diyerek Karşıyaka Çarşı ve Buca Forbes Caddesi’ndeki kalabalığa seslenen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Bu memleketin gerçek sahipleriyle; işçiler, emekçiler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerle 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz. İktidarın krizin faturasını işçinin emeği üzerinden çıkarma girişimine dur demek için, kriz bahanesiyle toplu işten çıkarmaların yasaklanması için, işçi cinayetlerine dur demek için, işsizlik sigortası fonunun siyasal iktidarın ve sermayenin arpalığı olmaktan çıkarmak için, kıdem tazminatına göz diken iktidara dur demek için, taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaşanan ayrımcılığa son verilmesi için, asgari ücretin vergi dışı bırakılma talebimiz için, sendikalaşmanın önündeki engellerin kalkması, grev yasaklarına son verilmesi için 1 Mayıs’ta alanlarda olmalıyız. Unutulmamalıdır ki demokrasinin ve özgürlüğün olmadığı yerde işçiler haklarını savunamaz! Krize karşı iş ve adalet, baskılara karşı özgürlük ve demokrasi için alanlarda sesimizi yükselteceğiz. Emeğin Türkiyesini ve demokrasiyi yeniden kurmak için haydi 1 Mayıs’a!” diye konuştu.