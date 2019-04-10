Karabağlar Belediye Meclisi'nde 'hizmet' vurgusu

Karabağlar Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. Mecliste Başkan Selvitopu’nun hizmet vurgusu öne çıktı.
Karabağlar Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP adayı olarak girdiği seçimlerde ikinci defa Belediye Başkanı olarak seçilen Muhitttin Selvitopu’nun başkanlığında toplanan meclis, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla açılışını gerçekleştirdi. Başkan Selvitopu, açılış konuşmasında seçimlerin geride kaldığını ifade ederek, “Yeni dönemde de Karabağlar’ın en iyi hizmetleri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için siyaset geride kalmıştır. Esas olan hizmettir. Siyaset, hizmetin aracı olabilir. O da seçimlerdir” dedi.
Başkan Muhittin Selvitopu
Emaneti koruyacağız
Selvitopu, Belediye Başkanı olarak Karabağlar halkının yüzünü kara çıkarmamak için elinden geleni yapacağını kaydederek, “Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde bize verilen emaneti en iyi şekilde koruyacağız. Gerek AK Parti gerek CHP meclis grupları daha önce burada onurlu bir meclis çalışması ortaya koydular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde ilk defa meclise seçilen arkadaşlar da var, daha önce yer almış arkadaşlar da var. Hepsini kutluyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Fikret Mısırlı, yeni dönemde belediye başkanına ve meclise başarılar dilerken, aynı dilekleri içeren bir konuşma yaptı.
Meclis'te ilk
Bu arada Karabağlar Belediye Meclisi’nde ilk defa dört parti temsil edildi. CHP ve AK Parti Meclis üyelerinin yanı sıra İYİ Parti ve MHP Meclis Üyeleri de toplantı sıralarında parti kimlikleriyle yer aldı. Konuşmaların ardından divan üyeleri, meclis başkan vekilleri ve komisyonların seçilmesine geçildi. Komisyon üyelikleri ise aşağıdaki gibi belirlendi:
Meclis 1. Başkan Vekili
-Mehmet Aydoğan
Meclis 2. Başkan Vekili
-Mustafa Alper Güldalı
Meclis Divan Katibi
-Dila Koyurga
-Murat Baran Uygun
-Derya Pala
Meclis Divan Kâtibi(Yedek)
-Ahmet Davulcu
-Nurdan Şenkal Uçar
-Serap Eyce
Encümen Üyesi
-Servinaz Ömür
-Baki Durmuş
-Okan Aras
İmar Komisyonu Üyesi
-Mustafa Şafak Baran
-Zafer Levent Yıldır
-Murat Baran Uygun
-Fırat Eroğlu
-İbrahim Ulubaş
Plan Bütçe Komisyonu Üyesi
-Mümtaz Rodos
-Selami İyier
-Can Ersoy
-Hüseyin Uzun
-Derya Pala
Hukuk Komisyonu Üyesi
-Baki Durmuş
-Turabi Bülent Emre
-Sait Karaaslan
-Bilen Aras
-İsmet Soysal
Sağlık Komisyonu Üyesi
-Ahmet Davulcu
-Nedim Topaloğlu
-Yalçın Uzunyol
-Hannan Yıldız
-Cengiz Aktaş
Çevre Komisyonu Üyesi
-Ahmet Şafak
-Nurdan Şenkal Uçar
-Murat Baran Uygun
-Adem Kemerkaya
-Faysal Acar
Esnaf Komisyonu Üyesi
-Selami İyier
-İnan Karakoyun
-Yalçın Uzunyol
-Hannan Yıldız
-İsmet Soysal
Pazar Yerleri Komisyonu Üyesi
-Sait Karaaslan
-Mehmet Aydoğan
-Ahmet Şafak
-Faysal Acar
-Hannan Yıldız
Engelliler Komisyonu Üyesi
-Servinaz Ömür
-İnan Karakoyun
-Dila Koyurga
-Derya Pala
-Hannan Yıldız
Burs ve Eğitim Komisyonu Üyesi
-Turabi Bülent Emre
-Mümtaz Rodos
-Ahmet Davulcu
-Serap Eyce
-İsmet Soysal
Spor Komisyonu Üyesi
-Nedim Topaloğlu
-Dila Koyurga
-Tarkan Fikret Çalık
-Cengiz Aktaş
-Fırat Eroğlu
Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Üyesi
-Nurdan Şenkal Uçar
-Dila Koyurga
-Okan Aras
-Serap Eyce
-İbrahim Ulubaş
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi
-Mehmet Aydoğan
-Bülent Sözüpek
-Baki Durmuş
-Fikret Mısırlı
-Hüseyin Uzun
Kültür ve Turizm Komisyonu Üyesi
-Ahmet Davulcu
-Ali Bartu
-Ahmet Şafak
-Bilen Aras
-Adem Kemerkaya
Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyesi
-Zafer Levent Yıldır
-Ali Bartu
-Can Ersoy
-Fikret Mısırlı
-Fırat Eroğlu
Eğitim ve Sosyal Yardım Komisyonu
-Nurdan Şenkal Uçar
-Selami İyier
-Derya Pala
Ege Belediyeler Birliği
-Mümtaz Rodos
-Fikret Mısırlı (Yedek)
Kıyı Ege Belediyeler Birliği
-Turabi Bülent Emre
-Can Ersoy
-Fikret Mısırlı
-Dila Koyurga (Yedek)
-Ahmet Davulcu (Yedek)
-Bilen Aras (Yedek)