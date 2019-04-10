Karabağlar Belediye Meclisi'nde 'hizmet' vurgusu

Karabağlar Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. Mecliste Başkan Selvitopu’nun hizmet vurgusu öne çıktı.

Karabağlar Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP adayı olarak girdiği seçimlerde ikinci defa Belediye Başkanı olarak seçilen Muhitttin Selvitopu’nun başkanlığında toplanan meclis, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla açılışını gerçekleştirdi. Başkan Selvitopu, açılış konuşmasında seçimlerin geride kaldığını ifade ederek, “Yeni dönemde de Karabağlar’ın en iyi hizmetleri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için siyaset geride kalmıştır. Esas olan hizmettir. Siyaset, hizmetin aracı olabilir. O da seçimlerdir” dedi.



Başkan Muhittin Selvitopu

Emaneti koruyacağız

Selvitopu, Belediye Başkanı olarak Karabağlar halkının yüzünü kara çıkarmamak için elinden geleni yapacağını kaydederek, “Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde bize verilen emaneti en iyi şekilde koruyacağız. Gerek AK Parti gerek CHP meclis grupları daha önce burada onurlu bir meclis çalışması ortaya koydular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde ilk defa meclise seçilen arkadaşlar da var, daha önce yer almış arkadaşlar da var. Hepsini kutluyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Fikret Mısırlı, yeni dönemde belediye başkanına ve meclise başarılar dilerken, aynı dilekleri içeren bir konuşma yaptı.

Meclis'te ilk

Bu arada Karabağlar Belediye Meclisi’nde ilk defa dört parti temsil edildi. CHP ve AK Parti Meclis üyelerinin yanı sıra İYİ Parti ve MHP Meclis Üyeleri de toplantı sıralarında parti kimlikleriyle yer aldı. Konuşmaların ardından divan üyeleri, meclis başkan vekilleri ve komisyonların seçilmesine geçildi. Komisyon üyelikleri ise aşağıdaki gibi belirlendi:

Meclis 1. Başkan Vekili

-Mehmet Aydoğan

Meclis 2. Başkan Vekili

-Mustafa Alper Güldalı

Meclis Divan Katibi

-Dila Koyurga

-Murat Baran Uygun

-Derya Pala

Meclis Divan Kâtibi(Yedek)

-Ahmet Davulcu

-Nurdan Şenkal Uçar

-Serap Eyce

Encümen Üyesi

-Servinaz Ömür

-Baki Durmuş

-Okan Aras

İmar Komisyonu Üyesi

-Mustafa Şafak Baran

-Zafer Levent Yıldır

-Murat Baran Uygun

-Fırat Eroğlu

-İbrahim Ulubaş

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi

-Mümtaz Rodos

-Selami İyier

-Can Ersoy

-Hüseyin Uzun

-Derya Pala

Hukuk Komisyonu Üyesi

-Baki Durmuş

-Turabi Bülent Emre

-Sait Karaaslan

-Bilen Aras

-İsmet Soysal

Sağlık Komisyonu Üyesi

-Ahmet Davulcu

-Nedim Topaloğlu

-Yalçın Uzunyol

-Hannan Yıldız

-Cengiz Aktaş

Çevre Komisyonu Üyesi

-Ahmet Şafak

-Nurdan Şenkal Uçar

-Murat Baran Uygun

-Adem Kemerkaya

-Faysal Acar

Esnaf Komisyonu Üyesi

-Selami İyier

-İnan Karakoyun

-Yalçın Uzunyol

-Hannan Yıldız

-İsmet Soysal

Pazar Yerleri Komisyonu Üyesi

-Sait Karaaslan

-Mehmet Aydoğan

-Ahmet Şafak

-Faysal Acar

-Hannan Yıldız

Engelliler Komisyonu Üyesi

-Servinaz Ömür

-İnan Karakoyun

-Dila Koyurga

-Derya Pala

-Hannan Yıldız

Burs ve Eğitim Komisyonu Üyesi

-Turabi Bülent Emre

-Mümtaz Rodos

-Ahmet Davulcu

-Serap Eyce

-İsmet Soysal

Spor Komisyonu Üyesi

-Nedim Topaloğlu

-Dila Koyurga

-Tarkan Fikret Çalık

-Cengiz Aktaş

-Fırat Eroğlu

Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Üyesi

-Nurdan Şenkal Uçar

-Dila Koyurga

-Okan Aras

-Serap Eyce

-İbrahim Ulubaş

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi

-Mehmet Aydoğan

-Bülent Sözüpek

-Baki Durmuş

-Fikret Mısırlı

-Hüseyin Uzun

Kültür ve Turizm Komisyonu Üyesi

-Ahmet Davulcu

-Ali Bartu

-Ahmet Şafak

-Bilen Aras

-Adem Kemerkaya

Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyesi

-Zafer Levent Yıldır

-Ali Bartu

-Can Ersoy

-Fikret Mısırlı

-Fırat Eroğlu

Eğitim ve Sosyal Yardım Komisyonu

-Nurdan Şenkal Uçar

-Selami İyier

-Derya Pala

Ege Belediyeler Birliği

-Mümtaz Rodos

-Fikret Mısırlı (Yedek)

Kıyı Ege Belediyeler Birliği

-Turabi Bülent Emre

-Can Ersoy

-Fikret Mısırlı

-Dila Koyurga (Yedek)

-Ahmet Davulcu (Yedek)

-Bilen Aras (Yedek)