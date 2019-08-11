Karabağlar'da 'hizmet' tartışması

CHP Karabağlar Meclis Üyesi Sait Karaaslan, meclis toplantısında yaptığı konuşma üzerinden kendisine eleştiren AK Parti Karabağlar Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fikret Mısırlı’ya cevap verdi. Karaaslan, “Hizmetten bahsettiğim halde Sayın Fikret Mısırlı neden bu kadar ürkmüştür, anlayamadım” dedi. Karaaslan, CHP yöneticisi iki Karabağlar Belediyesi işçisinin parti çalışmalarına katılmasını da eleştiren Mısırlı’ya, “Yasalar, işçilere siyaset yapmayı yasaklamıyor. Mısırlı, zahmet olacak; ama açsın yasayı okusun” diye konuştu.

Karabağlar Belediye Meclis toplantısında CHP Meclis Üyesi Sait Karaaslan’ın yaptığı, “hizmet” çağrısına basın üzerinden cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Fikret Mısırlı’ya Karaaslan’dan yanıt geldi. Karaaslan, siyasi nezakete özen göstererek aslında tüm meclis üyelerine çağrıda bulunduğunu belirterek, “Sayın Mısırlı, mecliste yaptığım konuşmaya cevap vermeyi nedense daha sonra basın üzerinden akıl etmiş. Aslında yaptığım konuşmada esas olarak hizmet çağırısı vardı. Mısırlı, söylediklerimi şahsi olarak üzerine alınmışa benziyor. Sadece hizmetten söz ettik, bu kadar ürkmesine anlam veremedim. Evet, meclis üyeleri her konuşmasına hizmetten söz ediyor. Esasında parti ayrımı gözetmeksizin hizmeti büyütecek bir gayretin olmasına dikkat çektim. Bu arada elbette ki Karabağlar Belediyesi’nin yirmiye yakın projesi var. Merkezi iktidar da bu projelere destek olursa Karabağlar halkına daha fazla hizmet ulaşacaktır” sözlerine yer verdi.

İşçiler siyaset yapabilir

Karaaslan, konuşmasında Karabağlar Belediyesi’nin iki çalışanının gündeme getirilmesini doğru bulmadığını ve hizmet eksenli çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Sayın Mısırlı, üşenmemiş yine bu iki emekçi arkadaşımızın nasıl olur da CHP’de yöneticilik yaptığını sormuş. Meclisimiz, bu arkadaşlarımızın görev günleriyle ilgili gerekli cevapları verecektir; ama Sayın Mısırlı şunu bilsin ki, işçilerin yasalara göre siyaset yapma hakkı vardır. AK Parti’liler en az bizim kadar bu yasayı bilir” açıklamasını yaptı.