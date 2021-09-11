Karaburun'daki RES'lere tepki: Felaket kaçınılmaz!

İzmir'in Karaburun Yarımadası'nda giderek artan Rüzgar Enerjisi Santralleri'nin (RES) bölge halkı için yüksek risk altında bırakan çevresel tehlikeler yarattığını belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Beko, "Büyük bir çevre felaketi oluşmadan yeni yapılacak tribünlere dur denilmelidir" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Karaburun Yarımadasında 2000'li başında kurulmaya başlanan ve bölge halkı tarafından ülke ekonomisine olan katkısı nedeniyle olumlu karşılanan ancak son dönemde sayılarının artması ile birlikte çevresel etkilerinin araştırılmasına ihtiyaç duyulan Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) ile ilgili soru önergesi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın cevaplamasını istediği sorularda özellikle kamuoyunun sayıları 15'i bulan RES için tepkilerine yer vererek, bu tepkilere ve tehlikeye rağmen devam edecek misiniz? Denetim yapacak mısınız? sorularına yanıt aradı.

YARIMADAYI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Yerelin doğasını, ihtiyaçlarını ve itirazlarını göz ardı eden yenilenebilir enerji politikalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Beko, "3-5 yıl içinde Yarımada'ya hızla giren RES yatırımları, yoğun bir şekilde kırsal bölgeleri adeta istila etti. Meralarda tribünler yükseldi. Zeytinlik olan araziler artık işgal altından. Burada yaşayanların başlıca geçim kaynaklarından olan keçi yetiştiriciliği yapılamaz hale geldi. Öte yandan tribünlerin yerleşim yerlerine, evlere yakınlığı sorunu var. Yerden toplam yüksekliği 150 metreyi bulan dev türbinler, köylerdeki konutların yer yer 300 metre yakınına kadar geldi. O kadar yakın ki bazı evlere doğayla iç içe yaşayan halkı görüntüsü bile ürkütüyor, bırakın gürültüsünü... Orada yaşayanların ciddi talepleri var: Artık yeter diyorlar, durdurun bu tahribatı diyorlar. Halkın bu talebini Bakanlığın ne kadar ciddiye alacağını göreceğiz, oradaki halkımız için sorularımızı ilettik. Raporları istedik, kamuoyuyla raporları paylaşın dedik. Yeryüzündeki cennetlerden biri olan Karaburun Yarımadamızı korumak hepimizin insanlık görevidir" ifadelerini kullandı.

İşte o sorular:

İzmir ili Karaburun Yarımadasında 2000'li başında kurulmaya başlanan ve bölge halkı tarafından ülke ekonomisine olan katkısı nedeniyle olumlu karşılanan ancak son dönemde sayılarının artması ile birlikte çevresel etkilerinin araştırılmasına ihtiyaç duyulan Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan taleplere ilişkin Bakanlığınız tarafından bir çalışma başlatılmış mıdır?

Başlatılmış ise, bu çalışmanın sonuçları ne zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır?

Özellikle Yaylaköy, Sarpıncık ve Mordoğan mahallelerinde bulunan ve sayıları 15'i bulan RES'lere dair Çevre Örgütleri ve yerel bileşenler tarafından yüksek risk uyarısı yapılmıştır. Bakanlığınız tarafından bu konuya dair bir denetim süreci başlatılmış mıdır? Öyleyse konuya dair oluşturulacak nihai rapor kamuoyunun bilgisine ne zaman sunulacaktır?

