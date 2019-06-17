Karaburun'dan İstanbul'a İmamoğlu mesaisi

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarına destek vermek için İstanbul’a gitti.

23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için son viraja girilirken; Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasına destek vermek için İstanbul’a gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Raife Kökkıran Karabatak’ın da eşlik ettiği ziyarette İstanbul’un Maltepe ve Kadıköy ilçelerine bağlı Başıbüyük ve Caddebostan mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul halkında tam karşılık bulduğunu görmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

Ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, seçmenlerin büyük çoğunluğunun, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonucunun iptal etmesini hâlâ anlayamadıklarını belirtti.

İlkay Girgin Erdoğan, “Bir hukukçu gözüyle Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı bu akıl almaz kararın nedenlerini vatandaşlarımızla paylaştım. Aynı seçmen tarafından aynı zarfa konulan dört pusulanın üçünün geçerli, sadece birisinin geçersiz olduğunu söylemek bir hukuk garabetidir. Hukuk deyimi ile hayatın olağan akışına aykırıdır. Ancak iktidar partisi bu durumu nasıl manipüle ederse etsin, vatandaşlarımız Sayın İmamoğlu’nun alın teri ile kazandığı zaferin gasp edildiğini çok iyi biliyor. 23 Haziran’da Millet İttifakı’nın sandıktan ikinci bir zaferle çıkacağına olan inancımızı perçinlemiş olarak İzmir’e dönüyoruz. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Henüz gelmediler

Her yaz çok sayıda İstanbullu vatandaşın yaz tatillini geçirmek üzere Karaburun’a geldiğini hatırlatan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu yıl Karaburun’da evi olan İstanbullu vatandaşların henüz ilçeye gelmediğine dikkat çekti. Otel ve pansiyonlarda da İstanbul kaynaklı rezervasyonların tümünün 23 Haziran sonrasına alınmasının, seçime katılımın yüksek olacağını gösterdiğini kaydeden Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’da ikinci bir zafer daha kazanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.