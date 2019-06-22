Karakayalı, İmamoğlu'na desteğe gitti

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için İstanbul’a gitti.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve Başkan Yardımcı Arzu Kulahçıoğlu Altıntoz ile birlikte ilçe ilçe gezerek saha çalışması yapan Başkan Karakayalı, sokağın nabzını tutuyor.

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB seçimi için adayların kampanyaları hızla devam ediyor. Hemşehri profili üzerinden yapılan çalışmalara Kemalpşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da katıldı. Çalışmalarını yürüten Karakayalı ve ekibi sokak sokak çalışmalarını sürdürüp esnaf ziyaretlerinde bulunarak Ekrem İmamoğlu’na destek istiyor. İmamoğlu’na büyük bir sevgi olduğunu belirten Karakayalı, "23 Haziran’da her şey çok güzel olacak" dedi.