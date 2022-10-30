Karamollaoğlu 3. kez genel başkan seçildi

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da gerçekleşti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, oyların tamamını alarak 3. kez genel başkan seçildi.

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 'Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var' sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede 1200 kayıtlı delege partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirledi.

OYLARIN TAMAMINI ALDI

Saadet Partisi Genel Başkanı'nın yanı sıra kongrede, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapıldı. Karamollaoğlu oyların tamamını alarak 3. kez genel başkan seçildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, geçerli delege oylarının tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilmiştir." denildi.



