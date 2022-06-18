Karamollaoğlu İzmir'de konuştu: Adalet olmadan huzur olmaz!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği İzmir’de ilk olarak muhtarlarla bir araya geldi. Bayraklı Havuz Restoran’da gerçekleşen kahvaltıda İzmir’in muhtarlarına hitap eden Karamollaoğlu, ülkenin bir darboğazdan geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın problemlerin çözümünde etkili olamadığını söyledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İzmir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Muhtarlar Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, başkanlık sistemine kökten karşı olmadıklarını ancak bütün yetkilerin tek kişide toplanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

İktidarın ülke problemleriyle yüzleşme ve doğru bir teşhis koyma kabiliyetine sahip olmadığını kaydeden Saadet Lideri Karamollaoğlu, “Demokrasi denildiği zaman, doğru karar verebilmek için istişare temel sistemdir. Cumhurbaşkanının karşısında onu denetleyebilecek güçte meclis olmalı, bir kişinin iradesi meclisin iradesinden üstün olmamalı. Bugün genelde soruluyor. Siz gelirseniz bu problemleri çözebilir misiniz? Esas olanı, biz bir problemin nerden kaynaklandığını anlayabilmek için meseleyi görüşüp tartışıp ondan sonra çözüm üretiriz. Cumhurbaşkanı bugün diyor ki, kimsenin sıkıntısı yok, problem yok. Böyle bir kanaat taşıyor. Çözmesi mümkün olmaz o zaman. Kendi çizdiği sınırların dışına biraz çıksa gerçekleri görecek ama bu kez de rahatsız oluyor. Hâlbuki iktidara gelirken o zaman mağdurların safındaydı, meseleleri onların bakış açısı ile değerlendiriyordu. Şimdi bakış açısı değişti.” diye konuştu.

Adalet sorunu çözülürse diğerleri peşinden gelir

Türkiye’nin en büyük probleminin adalet mekanizmasının doğru çalışmaması olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “Bir ülkede adalet kâmil manada işlemiyorsa o ülkenin ileri gitmesi mümkün olmaz. Adalet mekanizmasına çok sık müdahale ediliyor. Kararı veren hâkimin iradesine saygı gösterilmiyor. Hâkimler iktidarı tatmin etmeyecek bir karar verdiğinde sürülüyor, yerini koruyamıyor, yerini koruma teminatına sahip değiller. Adalet olmadan huzur olmaz. Duyulan güven, adaletin tecellisine inanmakta yatar. İnsanlarımız bir sıkıntıya düştüklerinde mahkemeye gittiklerinde adil bir karar alıp alınmayacağı noktasında tereddüt yaşıyorlar. Adalet sorunu çözülürse diğerleri peşinden gelir kanaatindeyiz. Bunun çözümü bir anlayış ve zihniyettir. Adalet mekanizmasına yönetim müdahale ederse o sistem adalet üretmez. İktidar mutlaka yargının dışında kalmak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Ekonomide ipin ucu kaçtı

“Ekonomi bizim can alıcı noktamız. İpin ucu kaçtı.” diyen Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Önce pandemi, ardından da Ukrayna-Rusya krizinden sonra bir kargaşa meydana geldi. Ama bütün dünyada meydana gelen ekonomik sıkıntılarla bizimkinin arasında dağlar kadar fark var. Cumhurbaşkanı diyor ki dünya ülkelerinde de enflasyon var. Doğru. Yüzde kaç? 6-7. Bizde kaç? En az 10 katı. Yüzde 70. Bizim diğerlerine benzeyen bir tarafımız yok. Paramızın yabancı paralar karşısındaki değerinin sürekli kayboluyor olması en önemli sıkıntı. Ekonominin nasıl bozulduğu, hangi sebeplerden dolayı çözülemediği yönetim tarafından görülemiyor. Gerçekleri dile getirenlerden rahatsız oluyorlar, hoşlanmıyorlar. Üç temel rahatsızlığı sık sık dile getiriyorum. Birincisi; Türkiye’de yolsuzluk durmadan ekonomi düzelmez. Çünkü bizdeki yolsuzluk çok büyük rakamlara ulaştı. İkincisi; israf. Biz parayı sokağa atıyoruz. Betona, asfalta gömüyoruz. Ekonomiyi canlandıracak konularda harcamalar yapamıyoruz. Üçüncüsü ise rüşvet. Bunlar varken siz ne ile yatırım yapacaksınız, nasıl kalkınacaksınız? Üretime dönük yatırım olmadan milli gelir artmaz. İhracat gelişmez. İthalat önlenemez. Üretime dönük yatırım yapıldığında ülke canlanır, milli gelir artar.”

Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir ile Şerafettin Kılıç, İl Başkanı Mustafa Erduran ile çok sayıda İzmirli muhtar hazır bulundu. Konuşmasının ardından muhtarların sorularını da yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, program sonunda muhtarlarla hatıra fotoğrafları çekildi.