Karamollaoğlu: Milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Halkımız müsterih olsun. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Karamollaoğlu: Milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız
04 Mart 2023 Cumartesi 10:17

Karamollaoğlu, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet İttifakı olarak, özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28'inci dönem TBMM ve 13'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

5 PARTİNİN GENEL BAŞKANI YARIN BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan, pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantı öncesinde yarın Millet İttifakı'nı oluşturan Gelecek, DEVA, CHP, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacağı öğrenildi. 

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