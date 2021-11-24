EŞİ İÇİN YAPTIRDI
EŞİ İÇİN YAPTIRDI
0
ŞANS ESERİ YAŞIYORMUŞUM!
ŞANS ESERİ YAŞIYORMUŞUM!
0
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
0
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
0

Karamollaoğlu'ndan ekonomi tepkisi: Matematiğe de insan aklına da sığmaz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelere ilişkin, "Bugün de iktidara tavsiyemiz, bütün israfı durdurun. Kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara tahsis edin" dedi

Karamollaoğlu'ndan ekonomi tepkisi: Matematiğe de insan aklına da sığmaz
24 Kasım 2021 Çarşamba 15:17

SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidar yönetiminin ciddiyet istediğini söyledi. Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelerin tehditle ve hakaretle çözülemeyeceğini belirterek, "Bu memleket hepimizin. Eğer bu memleket benim buradan uzaklaşmam ile kurtulacaksa ben gitmeye razı olmalıyım. İktidarda 19 sene kaldıktan sonra bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadesinden vazgeçmeli, 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz'. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz. 'Vatandaş tasarruf etsin' diyorlar da vatandaş hakikaten tasarruf ediyor. 'Kuyruklar bitti' diye övünüyorlardı, şimdi başka kuyruklar başladı. Bu da bizi üzüyor tabi" dedi.

Genel Başkan Karamollaoğlu, doların 6 liradan 7 liraya 16 ayda, 7 liradan 8 liraya da 27 ayda çıktığını söyledi. Doların daha sonra hızla yükseldiğini belirten Karamollaoğlu, "Son olarak da 13,5 lirayı bulmuş. Problemi bir türlü anlamamakta ısrarlılar. Günlük sıkıntıları bu teoriler ile düzeltemezsiniz. Bugün de iktidara tavsiyemiz, bütün israfı durdurun. Kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara tahsis edin. Bütün kaynaklar, ekonomiyi yukarı çıkaracak yatırımlara tahsis edilmeli; binalar, konutlar hepsini bir tarafa bırakacaksınız ama maalesef böyle bir zihniyeti bu arkadaşlarımızda görmüyoruz. Bunu görmediğimiz için de bu arkadaşların ülkemizin ekonomik problemlerini çözebileceği kanaatinde değiliz. Türkiye bugün sıkışıyor. Dış politikada yaptıkları hatalar haddi aştı" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #saadet partisi #temel karamollaoğlu #ekonomi
Önceki Haber
TMO'dan rahatlatan açıklama: Un arzında endişeye gerek yok!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Yangın varsa sandığı getireceksin!
Kılıçdaroğlu: Yangın varsa sandığı getireceksin!
Kılıçdaroğlu: Yangın varsa sandığı getireceksin!
0
Akşener'den Erdoğan'a: Ülkeyi yöneten, LPG'ye, mazota, benzine zam yapan sensin sen!
Akşener'den Erdoğan'a: Ülkeyi yöneten, LPG'ye, mazota, benzine zam yapan sensin sen!
0
Gübre bayileri satışlarını durdurdu!
Gübre bayileri satışlarını durdurdu!
0
Kılıçdaroğlu: Türk lirasının değerini eriten kim? Marketçi mi? Çiftçi mi?
Kılıçdaroğlu: Türk lirasının değerini eriten kim? Marketçi mi? Çiftçi mi?
0
Erdoğan'dan erken seçim çağrılarına yanıt!
Erdoğan'dan erken seçim çağrılarına yanıt!
0
AK Partili miletvekilinin ekonomi analizi tepki topladı
AK Partili miletvekilinin ekonomi analizi tepki topladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.