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Karar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Hayata gülümsemeyle bak!

15 Aralık 2022 Perşembe 08:55

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 günn hapis cezası verildi. Karar sonrası tepkiler oluşurken, Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'ye döndü. Saraçhane'ye gelen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na  "Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Başkan bize hüzün yakışmaz. Çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece her zaman gülümsemeliyiz" ifadelerini kullandı


 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davanın olduğu gün Almanya'ya gittiği için eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye döndü. Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Saraçhane'deki İBB binasına geçti.

"HAKSIZLIKLARA KARŞI GÜLÜMSEMELİYİZ"

İBB binasında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na hitaben, "Hüzün bize yakışmaz. Çünkü, biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece, her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi, hep beraber, birlikte dile getireceğiz. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir. Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa, o yargı yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı" ifadelerini kullandı.

"HAYATA GÜLÜMSEMEYLE BAK"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: "O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor.

"SENİN DE BAŞARILARINI KISKANIYORLAR"

Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay, İzmir'de, belediye başkanımız için de yapıldı. Yüz küsur yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere hizmet etti. İzmirliler için çalıştı. ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti adalet sonunda hem de İzmirliler teslim ettiler. Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar. Ama hazmedecekler. İstanbul'un rantına doymadılar. Onları doydurmayacağız. İstanbul'un rantı, İstanbullulara aittir. Ekrem Başkan bu rantı, İstanbullulara teslim edecek. Buna tahammül edemiyorlar. Rantı almak istiyorlar. Ama Allah büyüktür. Biz, haklı olduğumuz sürece, senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın."

Etiketler; #Ekrem İmamoğlu #kemal kılıçdaroğlu #dava
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