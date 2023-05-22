Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay: Her oya sahip çıkacağız

Türkiye'de ilk defa yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Karşıyakalı avukatların katılımıyla düzenlenen toplantıya CHP İlçe Başkanı Rafet Yacan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın katıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik seçim hukukuna dair tüm detayların ele alındığı toplantıda, seçim günü hazırlıkları, seçim güvenliği, kriz anında yapılması gereken konular masaya yatırıldı. Toplantıda seçim kazanmanın yolunun tüm Türkiye’de sandıklara sahip çıkmaktan geçtiğini söyleyen Tugay, “Sandığa atılan her oya sahip çıkacağız, tüm süreci takip edeceğiz. Seçim güvenliği için örgütlenmemiz hazır” dedi.

“SON ANA KADAR SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ”

Karşıyaka’daki sandıklarda görevli olan hukukçulara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tugay, “14 Mayıs'ta Karşıyaka'mızda gösterdiğiniz duyarlılığa ve özverili çalışmaya teşekkür ederim. 28 Mayıs’ta Türkiye’de ilk defa bir ikinci tur seçimi gerçekleşecek. Tek pusula, iki seçenek olacak. Dolayısıyla tartışmalar daha az, oyların takibi daha kolay olacak. 14 Mayıs seçimlerinde usulsüzlüklerin ve hataların olduğunu düşünüyorum. Bunun önüne geçmek için CHP olarak ülke çapında çalışma yapıyoruz. Seçim güvenliği için örgütlenmemiz hazır, dijital alt yapımızı en ince ayrıntısına kadar kontrol ediyoruz. Seçimler sonuçlanıncaya kadar sandık başlarında duracak, yerlerimizi asla terk etmeyecek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak için son ana kadar çalışacağız. Ve seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız. En olumsuz durumlara bile hazırlıklı olacağız. Bu noktada hukukçulara ülkemizin çok ihtiyacı var. 28 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin sonucu belli değil. Henüz olmamış bir seçimin ve alınmamış bir sonucun karamsarlığına bizi kimse itemez. Ülkemizin yarınını doğru planlamaktan uzak duranlara, ülkemizin ekonomisi başta olmak üzere bütün düzenini alt üst edenlere karşı dimdik durmak bizim görevimiz. Bu seçimi kazanalım da sonrasına bakarız diyenlere karşı halkı uyarmak bizim görevimiz. Seçim kazanmanın yolu tüm Türkiye’de sandıklara sahip çıkmaktan, hukukçuların da bu konuya önderlik etmesinden geçiyor” dedi.

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNİ UNUTMAYIN”

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine tecrübelenmiş sandık görevlileriyle gideceklerini söyleyen Tugay, “Bugün burada olan insanlar yanlışa yanlış diyebilen gerçek vatanseverler. Ne olursa olsun seçimi kazanalım ondan sonrasına bakarız diyenler değil. Çünkü vatanseverler haklılığından ve doğruluktan güç alır. İzmir’in farklı alanlarında seçim çalışması yaparken, çok sayıda insanın gözlerinin dolduğuna ve ağladığına şahit oldum. Yurttaşlarımızın gözlerinden akan yaş, yaşadıkları sıkıntıların resmiydi. Onlara moral vermek ve gelecek seçim zaferimize inanmalarını sağlamak için konuşmalar yaptık. Sizler inanırsanız, ülkemizin sizler gibi diğer kanaat önderleri de inanırsa, halkımız inanır ve biz bu seçimleri kazanabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini hatırlayın. İnsanlarımızın 2. seçimde birilerine verdiği net mesajı unutmayın. Aynı şeyin bu seçimde yaşanmaması için hiçbir neden yok. Artık tecrübelenmiş bir sandık görevlisi kadrosuyla Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine gidiyoruz. Sandığa atılan her oya sahip çıkacağız, tüm süreci takip edeceğiz” dedi.