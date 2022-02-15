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KDV indirim ile bin 192 liralık alışverişten sadece 86 lira düştü!

KDV indirim ile bin 192 liralık alışverişten sadece 86 lira düştü!
15 Şubat 2022 Salı 10:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 41 temel gıda maddesinin toplam harcaması göz önüne alındığında KDV indiriminin 86 lira olduğunu belirtti. Ağbaba, temel besin maddesi olan 41 ürünün tutarının 1192 lirada KDV indirimi ile 1106 liraya düştüğünü söyledi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini değerlendirdi.

KDV indirimlerinin gıda fiyatlarına etkisinin sınırlı kaldığını belirten Ağbaba, bunun en büyük nedeni ise gıda enflasyonunun yüzde 55'i aşması olarak yorumladı. Ağbaba, 41 temel gıda maddesinin toplam harcaması göz önüne alındığında ortaya çıkan KDV indiriminin 86 lirayla sınırlı kaldığını savunarak "KDV indirimleri öncesi TÜİK madde sepetinde 41 temel besin maddesinin toplam tutarı 1192 lira iken bu indirimlerle sadece 86 lira azalarak 1106 liraya düşmüştür. KDV indirimleri gıda enflasyonu son bir yılda yüzde 207 oranında artmadan önce bir anlam ifade edebilirdi." açıklamasında bulundu.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"KDV indirimlerinin ayçiçek yağına etkisi 1,79 lira, bulgura 70 kuruş, süte 68 kuruş, yumurtaya 10 kuruş, beyaz peynire 3,19 lira, tavuk etine 2,03 lira, salatalığa 87 kuruş ve kırmızı ete ise sadece 6,39 liralık bir indirime etki ettiği görülmektedir. Fiyatlar bu kadar yükselmeden önce yapılacak KDV indirimleri gıda fiyatlarının bugünden daha fazla ucuza alınmasını sağlayacakken, enflasyonun yüzde 50’ye dayandığı, gıda enflasyonunun ise yüzde 55 aşması neticesinde yüzde 7’lik KDV indiriminin çok fazla etkisi olmayacaktır. Bu yüzdendir ki Erdoğan yüzde 7’lik KDV indirimine ek olarak marketlerden de ekstra yüzde 7'lik bir indirim beklemektedir.

Enflasyonla ve gıda fiyatı artışlarına karşı eğer gerçekçi bir mücadele verilmek isteniyorsa iktidarın ülke tarihinin belki de en büyük zammı olan yüzde 127'lik elektrik faturalarını geri çekmelidir. Girdi maliyetlerinin bu kadar arttığı, elektrik, doğal gaz faturalarının pik yaptığı ve akaryakıta neredeyse iki günde bir gelen zamlar düşünüldüğünde, gıda enflasyonundaki artış kolay kolay dizginlenemeyecektir."


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #kdv indirimi #temel gıda ürünleri #veli ağbaba
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