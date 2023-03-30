Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti. İki liderin basına kapalı olarak gerçekleşen toplantısı 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve İnce kameraların karşısına geçti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnce'ye çağrısına olumlu yanıt verdiği ve kendilerini ağırladığından dolayı teşekkür etti.

'HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok sorununu görüştüklerini söyleyerek, "Yaşanan sorunlarla ilgili hangi çözümleri ürettiğimize de karşılıklı ifade ettik. Bu konuda biz bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesi ile ilgili. Kanun teklifi ile deprem bölgesinde yaşanan sorunları gidermek ve deprem bölgesinden ayrılan kişilerin tekrar deprem bölgesine gelmelerini sağlamak için. Bu konuda da Sayın Genel Başkana olabildiğince ayrıntılı bir bilgi verdim. Önümüzdeki günlerde bu kanun teklifimizi de Meclis'e sunacağız. Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber birlikte olmaya çalışıyoruz vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde, Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırarak çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem sayın İnce'nin görevidir" dedi.

'ATATÜRK'Ü TARTIŞTIRMAYIZ, TERÖRE KARŞI MESAFELİYİZ'

İnce ise Memleket Partisi olarak ittifakların olması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalı, ilke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz bir, Atatürk'ü tartıştırmayız iki, teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine aklınıza kim geliyorsa DHKP-C'si hepsine, Hizbullah'ına. Biz kadın hakları konusunda da çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. Biz Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. Bu duruşlardan asla taviz vermeyiz. Bu ilkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Yine inandığımız bir şey var; bu Erdoğan gitmelidir, bu Erdoğan yorgundur. Erdoğan ortak aklı temsil etmemektedir. Erdoğan kibirlidir. Akla inanmamaktadır, bilime inanmamaktadır. Hukuka inanmamaktadır. Beş dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda da her tür görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖROĞLU GİBİ SAVAŞIYORUZ'

Sonrasında İnce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun yöneltmiş olduğu, "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna ise "Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.