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Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti!
19 Kasım 2022 Cumartesi 09:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Celal Kılıçdaroğlu'nun, Kocaeli'nde yaşadığı evde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun ölüm nedeni ise kalp yetmezliği olarak açıklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve rahaksızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi bugün saat 14.00’te Tavşantepe Cemevi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’na defnedilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #celal kılıçdaroğlu #ölüm
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