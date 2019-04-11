Kemalpaşa'da AK Parti'nin itirazı reddedildi

AK Parti Kemalpaşa ilçe teşkilatının, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuru reddildi.

Kemalpaşa'da AK Parti'nin itirazı reddedildi
11 Nisan 2019 Perşembe 11:12

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde AK Partili Arif Uğurlu ile CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın yarıştığı seçimlerde, CHP'ye yüzde 45.71, AK Parti'ye ise yüzde 44.56 oranında oy çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Rıdvan Karakayalı, belediye başkanı seçildi. Ancak AK Parti ilçe teşkilatı, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla önce İlçe Seçim Kurulu'na, ardından İl Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılma için başvuruda bulundu. Ancak AK Parti'nin itirazları reddedildi. Ardından YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla Kemalpaşa'da oyların yeniden sayılmasını istedi. YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti. Böylece CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın mazbatasını almasının önünde herhangi bir engel kalmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemalpaşa #yerel seçim #itiraz #ak parti #chp #Rıdvan Karakayalı
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