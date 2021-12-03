Kemalpaşa'da Cumhur İttifakı'ndan yolsuzluk operasyonu açıklaması

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Baş ve MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok ve Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri, Kemalpaşa Belediyesi çalışanlarının da içerisinde olduğu yolsuzluk operasyonu ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Belediye yönetimine çağrıda bulunan AK Partili Baş, söz konusu rüşvet soruşturmasının şeffaf doğru ve adil bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak için Cumhur İttifakı olarak, üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Baş ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok Kemalpaşa Belediyesi çalışanlarının da içerisinde olduğu yolsuzluk operasyonu ile ilgili basın açıklamasında bulundu. 9 Kasım’da 2021 tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet alıp verme iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanmıştı. AK Parti ilçe binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Cumhur İttifakı ilçe başkanlarının yanı sıra ittifakın belediye meclis üyeleri katıldı.

Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Kemalpaşa'nın Millet İttifakı yönetiminde rüşvet operasyonlarıyla gündeme geldiğini kaydeden AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Baş, "2019 Yılında yapılan yerel seçimlerde, gerçeklikten uzak iddialı sloganlarla seçmenlerinin karşısına çıkan ve o günden bu güne kadar söz verdikleri hiçbir icraatı yerine getiremeyen millet ittifakı, Kemalpaşa Halkına martın sonunda baharı vaat etse de kazma kürek yaktırmıştır. Çözüm odaklı yönetim anlayışını benimseyemeyen ve kendine has bir yönetim vizyonunu ortaya koyamayan Millet İttifakı, halkın emanet ettiği makamı, şikayet etmekten ileri gidemeyen bir merciye dönüştürmüştür. Tek ürettikleri şeyin bahane olduğu yaptıkları mesnetsiz enkaz edebiyatından anlaşılmaktadır. Adının ulusal basında insanı, sanayisi, tarımı, ekonomisi velhasıl gurur sebeplerimizle gündeme gelmesini ümit ettiğimiz, yolsuzluklarla yan yana dahi getirmek istemeyeceğimiz güzel ilçemiz, Kemalpaşa'mız, maalesef ki bu İttifakın gösterdiği yönetim zafiyeti sonucunda rüşvet operasyonu ile manşet olmuştur. Kendilerine oy veren veya vermeyen seçmene rüşvet operasyonlarıyla ilgili bir açıklama borçlu olan fakat bunu yapmaktan imtina eden belediye yönetimini sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Aksi halde halkımız nezdinde sükutu ikrar kabul eden geleneğimiz vuku bulacaktır. Söz konusu rüşvet soruşturmasının, şeffaf doğru ve adil bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak için Cumhur İttifakı olarak, belediye meclis üyelerimiz ve yönetim kademelerimizde görev yapan arkadaşlarımızla üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu halkımıza ve devletimize beyan ederiz" dedi. Öte yandan Baş, operasyonda tutuklanan 3 kişinin belediye personeli olduğunu iddia etti.

"Halkımız telaşa kapılmasın"

Kemalpaşa Belediyesi'ne kendilerini temizlemesi için fırsat tanıdıklarını belirten Baş, "Bizim buradaki temel edindiğimiz amaç, Kemalpaşa'nın bu soruşturmayla esasında bir fırsat geçti. Kemalpaşa siyasetini etik ve ahlaka olarak temizleme fırsatı veriyoruz. Devlet kurumlarımıza ve merciye açıklamaya yapmaya davet ediyoruz. Halkımız telaşa kapılmasın. Bizler her şeyin ortaya çıkması için ittifak olarak bütün parti ve organlarımızla her türlü gayreti sarf edeceğimizden emin olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Görevi kötüye kullanmaktan başka bir şey değil"

Konuyu soru önergesi halinde meclis başkanlığına sunduklarını da dile getiren Baş, “Bu bizim çevreden duyduğumuz duyumlar üzerine. Sabit bir şeye dayanmıyor. Meclis başkanlığından açıklama yapılmasını istedik. Bu duyumların ciddiye alınmasını gerektiğini söyledik. Bize bilgi verileceği söylendi ama bize verilen bir açıklama veya araştırma yok. Bizim elimize somut bilgi ve belgeler geçerse ise biz de bu konuya dahil oluruz. Soru önergesi aynı zamanda sayın başkan ve başkan yardımcısının imara aykırı yapı ile alakalıydı. Bununla ilgili de bir açıklama yapılmadı. Bu konunun encümene gelmesi gerekiyordu. Ceza ve hüküm kararı olarak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Tarım İl Müdürlüğünü verdiği ruhsat ihaleleri ve yıkım kararlarına binaen ancak soruşturma sonrasın encümene getirildi. Konu. 15 gün öncesinde geldi. Bu gecikmeyi operasyon tetikledi. Karşımıza çıkan olay aynı zamanda başkan ve başkan yardımcısını görevini kötüye kullanmasından başka bir şey değildir. Bunu da mecliste gündeme getireceğiz” dedi.

Çözüm değil bahane üretiliyor

Millet İttifakı yönetimindeki Kemalpaşa Belediyesi'nin yatırımlara ve ilçedeki sorunlara ağırlık vermek yerine kadrolaşmaya ağırlık verdiğini aktaran AK Partili Baş, mevcut yönetimin Cumhur İttifakı'nın uyarılarını dikkate almadığını makamlarında çözüm üretmek yerine bahane ürettiklerini söyledi.

Savcılar olayın üzerine gidiyor

Konuyla ilgili belediye meclisine soru önergesi verdiklerini söyleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, “Bilindiği üzere yasal mevzuata aykırı yapılara ruhsat ve yapı kullanma belgesinin rüşvet karşılığında verilmesine ilişkin bir operasyon başlatıldı” sözleriyle açıklamalarda bulunan Gözütok, “Soruşturma devam etmekte. Devletimizin savcılarının bu olay üzerine şiddetle gittiğini biliyoruz. Meclis üyelerimiz de olaya vakıf… MHP’nin verdiği dilekçede 6 tane Kemalpaşa’da söz konusu ruhsat vardı. Başkan izne çıktığında CHP’li meclis üyesi Şaban Tak tarafından imza atılmış. Bununla ilgili soru dilekçesini verdiğimiz zaman belediyede en üst görevdeki başkan yardımcısından yazı geldi ve ‘Herhangi bir şey yoktur, kanuna uygundur’ denildi. Biz de resmi yazıya uymak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

AK Partili Baş'dan yönetime çağrı

Gözütok’un ardından tekrar konuşan AK Parti İlçe Başkanı Baş, “Olay iki yönlü. Sayın başkanın imzalamaktan imtina ettiği bir ruhsatın vekalet bırakarak imzalatılması. bu konuda sayın başkan ve vekalet olarak imza atan arkadaşlarımız dürüst mü oluyorlar? Bu bir soru işareti. Aynı zamanda imara uygunsuzsa imara uygunsuz şekilde verilmesi. İki ayrı konuda suç unsuru oluşuyor” dedi. Belediye yönetimine çağrıda da bulunan Baş, “Kemalpaşa Belediyesi’nde idari makamlarında ve yönetici vasfında olan arkadaşlar, bu soruşturmaya katkı koyacak ellerinde ne varsa savcılığa vermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.