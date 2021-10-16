PALAMUT NESLİ TEHLİKEDE
PALAMUT NESLİ TEHLİKEDE
0
KARMA AŞI KRİZİ
KARMA AŞI KRİZİ
0
RESMİ BÜYÜCÜ İŞTEN ÇIKARTILDI!
RESMİ BÜYÜCÜ İŞTEN ÇIKARTILDI!
0
768 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR
768 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR
0

Kılıçdaroğlu 128 milyar doları sordu, Başkan Kavcıoğlu yanıt verdi

Dün sürpriz bir ziyaretle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede 128 milyar dolar meselesini de gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu 128 milyar doları sordu, Başkan Kavcıoğlu yanıt verdi
16 Ekim 2021 Cumartesi 12:00

Merkez Bankası'nda üç üst düzey yetkilinin görevden alınmasıyla dolar yükselişini hızlandırdı ve 9,27 ile rekor kırdı. Dolardaki yükseliş sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu dün Merkez Bankası'na giderek Başkan Şahap Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası'na siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik" şeklinde konuştu.

BU KIŞ KÖTÜ OLACAK

TL'deki değer kaybına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Esnafından tutun, taşeron işçisine kadar, işsizlere kadar, mutfağı etkileyecek bu. Bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı, şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Bu konudaki bütün hassasiyetimizi ifade ettik.Elektrik, akaryakıt, doğalgaz, ciddi sorunlar çıkabilir bu kış. Burada da fakirin fukaranın hakkını korumak için en azından bütçelerine katkıda bulunmak için fon oluşturulması gerektiğini ifade ettik. Aksi halde bu kış kötü olacak." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu ise "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık." ifadelerini kullandı

KILIÇDAROĞLU 128 MİLYAR DOLARI SORDU

Öte yandan görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Muhalefet son dönemde iktidara Merkez Bankası rezervleri üzerinden yükleniyordu. Kılıçdaroğlu, görüşmede bu konuyu da gündeme getirerek Kavcıoğlu'na "128 milyar dolar kimlere verildi?" diye sordu. Kavcıoğlu da rezerv konusuna o günkü şartlarda bakmak gerektiğini belirterek, 2020 sonu itibariyle reel sektörün döviz pozisyon açığının 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indiğini ve bunun rezervlerden ya da Merkez Bankası işlemlerinden karşılandığına yönelik açıklamasını yineledi.

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #merkez bankası #128 milyar dolar
Önceki Haber
Servisçilerin ikiz plaka oyunu polise takıldı!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu 128 milyar doları sordu, Başkan Kavcıoğlu yanıt verdi
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'na gideceğim
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'na gideceğim
0
Pandeminin ilk 6 ayında 112 bin 710 esnaf kepenk indirdi
Pandeminin ilk 6 ayında 112 bin 710 esnaf kepenk indirdi
0
Kılıçdaroğlu: Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü ötekileştirmeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü ötekileştirmeyeceğiz
0
Akşener: Sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor
Akşener: Sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor
0
MHP’li Şahin’den 10 Ekim anıtı eleştirisi
MHP’li Şahin’den 10 Ekim anıtı eleştirisi
0
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.