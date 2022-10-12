Kılıçdaroğlu ABD'den video paylaştı, Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım

ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manhattan'da TÜRKEN Vakfı'nın yaptırdığı gökdelenin önünden bir video paylaştı. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yaptırılıyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de, TURKEN Vakfı'nın Manhattan'da yaptırdığı gökdelenin önünde açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"Duydum ki birileri senin siyasi rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızana gönderdiği paralarla bu gökdelen yaptırılıyor. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım."

Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabında; "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" dedi.

"KADINLAR ADETA BU MESELE İLE REHİN TUTULUYORLAR"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Başörtüsü Erdoğan'ın bir propaganda "aparatına" dönmüş durumda. Genç kadınlar adeta bu mesele ile rehin tutuluyorlar. 'Bak sosyal yaşamda var olma hakkını kaybedersin' deniliyor. Ben de bu yarayı sonsuza kadar kapatalım, artık erkekler kadınların giyim kuşamlarını konuşmasın, dedim. Tek taraflı bir bakış açısı da değil bu… Önerdiğimiz yasa ile 'avukatın etek boyuna karışan hakim' de tarih olacak. Kadını ilgilendiren konularda, erkekler konuşmayacak. Aslında söylediğimiz şey çok basit… Bu aynı zamanda sarayın da samimiyet turnusolu idi… Çıktılar Anayasa değişikliğine gidelim dediler. Çarşamba dediler. Cuma dediler. Olmadı.