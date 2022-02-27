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Kılıçdaroğlu: Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım

Kılıçdaroğlu: Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım
27 Şubat 2022 Pazar 13:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "28 Şubat mağdurları ile de barışacağız; 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz" dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşme Buluşması' kapsamında büyük kısmı 28 Şubat mağduru çok sayıda kişiyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen buluşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da katıldı. Toplantının ilk bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bir süredir medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptıklarını dile getirdi. 

"BARIŞMIŞ BİR MİLLET, BENİM EN BÜYÜK BAŞARIM OLACAK"

Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip, geleceğini dışarıda arıyor. Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda arasınlar? Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben sarayları, uçakları… Mütevazı hayatım bana hayli hayli yetiyor. Aslında Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet, benim en büyük başarım olacak inşallah" diye konuştu. 

"AHDİM VAR, BU ÜLKEYİ BARIŞTIRACAĞIM"

Ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurlarının salonda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Onların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim ve mahkemede hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile de barışacağız; 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. 'Bir solcu - bir ülkücü' diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleri ile de helalleşeceğiz. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor, çünkü yaralar hala açık. Açık yaralar hepimizi fakir kılıyor. Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek; 'barışabilmek, yolumuza devam edebilmek' demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim, benim mirasım olacak. Sonra keyifle ülkemin barışına, gelişimine bakacağım. Uzatılan bu eli geri çevirmediğiniz ve kalbinizi açtığınız için hepinize, milletimizin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #28 şubat #helalleşme
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