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Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye "teslim edeceksin yanındaki çocukları" dedi, MHP'den yanıt geldi!

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye "teslim edeceksin yanındaki çocukları" dedi, MHP'den yanıt geldi!
07 Ocak 2023 Cumartesi 13:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin sessizliğini koruyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na MHP'den yanıt geldi


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin sessizliğini koruyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" dedi.

"KILIÇDAROĞLU ÖNCE KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKSİN"

Bu sözlerin ardından, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na ateş püsküren MHP'li Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu ve yancıları aday belirleme sürecinde çuvalladığından, dikkatleri üzerlerinden uzaklaştırıp başka noktalara sevk etmeye çalışıyor. MHP'ye sardırma çabaları bu yüzden... CHP'nin başındaki çelimsiz ve çaresiz zat, ne zaman başı sıkışsa MHP'ye ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye en adi iftiralarla saldırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu önce kendi söküğünü diksin, kendi ayıplarını örtsün, sonra başkalarında kusur ve eksik aramaya kalksın.

CHP'nin başı şunu bilsin: MHP'nin mafyayla, torbacılarla işi olmaz. Eğer bu ülkede siyasi mafya varsa, ki var; başını CHP çekiyor. Öyle bir mafya ki yedi kocalı Hürmüz gibi... Herkese kırıtıp her kesime ilişiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zerre kadar şerefi, haysiyeti ve namusu varsa; önce PKK'ya hangi sözleri verdiğini, Deva Partisi'nin başındaki çapsız âdemle birlikte ayrılıkçı Kürtlerin acentesi HDP'ye hangi bölücü taahhütlerde bulunduğunu açıklar."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #mhp #sinan ateş #devlet bahçeli
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