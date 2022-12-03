Kılıçdaroğlu beklenen açıklamasını yaptı: Çıktığım yoldan asla geri adım atmam

'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında açılış konuşması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'ye ve İngiltere'ye gittim. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla geri adım atmayacağım ve vazgeçmeyeceğim. Hepiniz şuna inanın. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Kısa bir süre sonra Almanya'ya gideceğim. Orayı da yakından takip etmenizi rica ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi. CHP'nin vizyon belgesinin açıklanacağı toplantıda, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, il ve ilçe başkanları gibi çok sayıda davetli katıldı. Saat 14.00 sıralarında başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu salona birlikte girerek, davetlilerle selamlaştı. Aralarında gerginlik iddiaları bulunan Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu da programda tokalaştı.

BUGÜN ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRME GÜNÜDÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye için uyanmanın ve ayağa kalkmanın, büyümenin vizyonunu ortaya koymak için davet ettik. Halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Sadece bir adaya, başka bir tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Oyu halkımızdan, herkes için daha iyi yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bu yeni sistemi bugün açıklıyorum. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası çok daha kolay olacak. Krizden alnımızın akıyla hep beraber çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Bu ülke durmaksızın krizlere girdi, çıktı. Şimdi de derin bir krizin içerisindeyiz. Aynı girdaba düşen halkımız ekonomik ve sosyal olarak dayanılmaz acılar çekti. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür" dedi.

Yeni bir tek adam aramadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bugün bizden bambaşka bir sistemin alt yapısını dinleyeceksiniz. Bir daha artık böyle acımasız, adaletsiz ve kutuplaşmış dönemler yaşanmayacak. Kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yeniden oturtulmuş, barışın ve refahın merkezi haline gelen bir Türkiye inşa edeceğiz. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün hayaline sahip çıkmaktır. Bugün yeni güç birliğiyle tanışacaksınız" ifadelerini kullandı.

BAY KEMAL ÇIKTIĞI YOLDAN ASLA VAZGEÇMEZ

Kılıçdaroğlu, "ABD'ye ve İngiltere'ye gittim, ziyaretlerde bulundum. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla geri adım atmayacağım ve vazgeçmeyeceğim. Ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını başlarken biliyordum. Hepiniz şuna inanın. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Kısa bir süre sonra Almanya'ya gideceğim. Orayı da yakından takip etmenizi rica ediyorum. Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim 70 isimle tek tek görüştüm, onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Elimizde 3 büyük güç var. Birincisi, bize inanan halkımız, ikincisi sizler siyasi gücümüz, üçüncüsü ise dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü güç birliğimiz. Bizler, siyasi ve siyaset üstü, rozetli ve rozetsiz hepimiz, ülke için vatan için birlikteyiz" dedi.

DEVLET 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞACAK

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu değerli 70 kişi Türkiye için 24 saat çalışan bir güç birliği olacak. Bir kısmı günü bitirip uyumaya hazırlanırken, dünyanın diğer yanındaki vatanseverlerimiz güne merhaba diyecek. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanın, mekanın, enlemlerin boylamların ötesinde, kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyoruz. 70 değerli isim ne bir kişi, ne parti ne de iktidar için çalışacaklar. Onlar vatanları için çalışacaklar. Bay Kemal olmak böyle bir şey. Benim işim birleştirmek, benim işim sistemi kurmaktır, sistemi çalıştırmaktır. Benim işim o sistemi kalıcı kılmaktır. Bizim de ülkeyi birlikte dönüştürmeyi cesaret edenlerin bazılarını çağıracağım. Onlar anlatsınlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Jeremy Rifkin, benim de yeni endüstriyel dönüşüm başkanım. Daron Acemoğlu bizimle birlikte olacak. Sayın Öztrak makroekonomik çözümleri, Sayın Böke dijital kalkınma ve yeşil dönüşümü, Sayın Refet Gürkaynak para politikalarını, Ufuk Akçil istihdam politikalarını, Hacer Foggo sosyal politikalarımızı anlatacak. Bu sistem Türkiye'yi hızlıca karanlıktan çekip aydınlığa çıkaracak" dedi.

Rifkin: Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım



Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Jeremy Rifkin, toplantıya video konferansla bağlandı.

Rifkin, şunları söyledi:

Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım. Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım.

Sayın Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek. Bu bir sanayi dönüşümü. Benim ekibim AB'de temel mimari görevlerde yer aldı ve ayrıca Çin'de... Sayın Acemoğlu ile birlikte çalışıyor olmak mutluluk verecek bana.

Son dönemdeki iklim çalışmaları bize şunu gösteriyor. Akdeniz'deki ülkeler dünyanınn geri kalanında yüzde 20 daha hızlı ısınıyor. En hızlı yağmur azalımı da bu bölgede görülüyor. Bu şekilde devam ederse burası yaşanamaz hale gelecek. Her Akdeniz ülkesinin bu konuyu ele alması gerekiyor. Birlikte çalışırsak başarılı olabiliriz. Bütün Türk halkının dayanışma içerisinde olması gerekiyor bu yolculukta. Bunu akılda tutarak bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Türkiye'de Akdeniz havzasında yaşayan insanlar iklimin farkında. Çok ciddi seller yaşanıyor. Yaz aylarına geldiğimizde ise kuraklık ve susuzluk yaşanıyor.

Z kuşağı başta olmak üzere şunu söylemek istiyorum. İnsanlık için çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Daha önce beş kez önemli yok oluşlar yaşandı. Şimdi ise altıncısının başındayız. Bilim insanları bunu böyle görüyor. Karşımızdaki gerçeği olduğu gibi görmemiz gerekiyor. İklim değişiyor çünkü küresel ısınmaya yol açan gazlar salınıyor. Her bir derecelik artış için atmosfer yüzde 7 daha fazla ısınıyor.

Öztrak: Şatafata ve israfa son vereceğiz



Rifkin'in ardından kürsüye CHP Sözcüsü Faik Öztrak sahneye çıktı.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu yeni dönemi devletler, iyi hazırlık yapan milletler yeni dönemin kazananı olacak. CHP olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ülkemizi 4. endüstri devriminin takipçisi ve tüketicisi değil; geliştiricisi ve üreticisi yapmaya kararlıyız. Temiz enerjiyle, temiz fonlarla, temiz bir toplumla tertemiz bir ülkeyi inşa edeceğiz. Ülkemizin potansiyelini gayet iyi biliyoruz.

Önce Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu birisini atayacağız. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını güvence altına alacak yasal düzenlemeleri hemen yapacağız. Ekonomik ihtiyaç ve öncelikleri gözeterek 2023 bütçesini yeniden yapacağız. Şatafata ve israfa son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamını ait olduğu yere, Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız.

Ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sendikalaşmanın, örgütlü toplumun önünü açacağız. Cinsiyet eşitsizlikleriyle etkin şekilde mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacağız.

Foggo: Sosyal devlet ve fırsat eşitliği dönemi başlıyor



CHP Yoksulluk ve Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo açıklamalarda bulundu.

Foggo'nun satırbaşları şöyle:

Bugün burada ilan edilen vizyon ile güçlü sosyal devlet ile fırsat eşitliği dönemi başlıyor. Bu kalkınma vizyonunun en önemli boyutlarından biri sosyal devlettir. Çünkü sosyal devlet, bir çocuğun beslenme hakkı ile eğitime erişme hakkı arasında bir fark görmez.

CHP iktidarının ilk 6 ayında Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Tüm sosyal yardımlar tek bir çatı altında toplanacak. Hiç kimse sosyal yardım almak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacak. Devlet, zorda olanın ayağına gidecek.