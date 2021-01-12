Kılıçdaroğlu: Benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayanların sorununu çöz

Toplantı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek, "Benimle uğraşacağınıza çöpten yiyecek toplayan kadınların sorununu çözün" diye seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Çöp toplayan kadınların fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, iktidarı gerçek gündemle ilgilenmeye çağırdı. Erdoğan'ın kendisine 'sözde cumhurbaşkanı' dediği için dava açtığını belirten Kılıçdaroğlu, kendisinin de Erdoğan'a 1 paralık dava açacağını söyleyerek 'değeri o kadar çünkü' ifadesini kullandı.

İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, “Yapay gündemler ayrı, gerçek gündemler ayrı” diyerek, bir gazetenin “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana!” başlıklı bugünkü manşetini gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Bu tablo doğru mu? Doğru. Türkiye’de mi? Türkiye’de. Tarih doğru mu? Doğru. Fotoğraf doğru mu? Doğru. 21. yüzyılın Türkiye’sinde çekildi. Atık soğanlardan, çürüklerden acaba bir iki tane bulabilir miyim diye, kadınlar evlerine mutfak malzemesi çıkarmaya çalışıyorlar. Bu gerçek gündem iktidarın gündemi midir? Saray’ın gündemi bununla ilgili midir?

– Sen CHP’nin İstanbul İl Başkanı’yla uğraşacağına işsizlik sorunu nasıl çözülür diye kafa yorsana. Sen benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana. Bakıyor bütün çocuklarının hepsinin işi gücü iyi. Memleketin sorununu Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz.

BEN DE SANA DAVA AÇIYORUM

– Kendisine ‘sözde cumhurbaşkanı’ dedim diye çok alınmış. Bremen mızıkacıları gibi çıktılar hep beraber saldırıyorlar, ‘acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz?’ diye. Yaratan sensin kardeşim. Milleti açlığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana ‘sözde cumhurbaşkanı’ diyorum ve söylemeye devam ediyorum. 1 milyon TL tazminat davası açmış. Ben de onun hakkında 1 paralık açıyorum. Değeri o kadar çünkü. Dolarla da açabilirdi.

– Saray, Türkiye'yi görmüyor. Türkiye'nin gerçeklerinden tamamen kopmuş durumda. Esnafın ne derdi var bilmiyor. Hangi AK Parti milletvekili TBMM kürsüsünde esnafın şu derdi var dedi. Hiçbiri.

– Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Bu gerçek gündemi görmeyen iktidar, devleti çürütmeye başladı. Her parti meclisi üyesinin bunu bilmesi ve anlatması lazım. TÜİK 2021 yılında işsizlik azaldı diye açıklama yaptı. Tam komedi. Orada görev yapanlar siz gerçekleri görmüyor musunuz? Milyonların açlığını sefaletini görmüyor musunuz?

NEDEN ‘SÖZDE’ DİYORUM, DOKUZ MADDEDE ANLATAYIM

Seçim, kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz bu gerçeğin bilinmesi lazım. Cumhurbaşkanı olması için TBMM’de Anayasa’nın 103. maddesinde yer alan yemini okumanız lazım. Yemini edeceksin, o yemine sadık kaldığın sürece 83 milyonun cumhurbaşkanısın, kimse buna itiraz edemez. Kişi seçime girdi, seçimi kazandı, yemin metnini okudu ve cumhurbaşkanı oldu itiraz eden oldu mu? Hayır.

Bu yemine sadık kaldı mı? Özellikle MHP’ye, AKP’ye oy veren değerli kardeşlerimin dinlemesini isterim. Neden ‘sözde’ diyorum? Madde madde sayacağım.

– Türkiye’nin şan ve şerefini korumak: Süleyman Şah türbesini kim kaçırdı? Kim kendi toprağından kaçtı ve terör örgütüne teslim etti? Bunu teslim eden adamın Türkiye’nin şan ve şerefini koruduğunu düşünüyor musunuz? Hani sen yemin etmiştin?

– Cumhurbaşkanı temsil ettiği ülkenin bayrağının şanını şerefini korur. Herkese eşit mesafededir: Trump kendisine ‘aptal olma’ diyor. Erdoğan çıkıp “Sen bana aptal olma diyemezsin” dedi mi? Demedi. ‘Aptal olma’ diye Türkiye Cumhuriyeti’ne söylüyor aslında. Ben buna ‘sözde’ demeyeyim ne diyeyim? Aslında daha ağırını hak ediyor.

– Taç giyen baş akıllanır. Düşünerek konuşması lazım. Bir telefon, bir tehditle papazı (Rahip Brunson) teslim etti, Oval Ofis’e gönderdi. Bu mudur Türkiye’nin şan ve şerefini korumak?

– Suriye’de 36 askerimiz şehit edildi. Vuran Rusya’ydı. Erdoğan koşa koşa Putin’e gitti. Kapısında dakikalarca bekletildi. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak? Benim ağrıma gidiyor bu. Her gelenin tokatladığı bir ülke haline döndürdün sen.

– İçeride aslan kesiliyor, güzel, kesilsin. “Erdoğan bak bizi kızdırma, senin mal varlığını araştırırız” dediler. Ne demek bu? “Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz” demesi lazımdı. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak?

– Akdeniz’in ortasında bizim bir gemimizi arıyorlar. Dört saat ulaşılamıyor. Bir Allah’ın kulu çıkıp “Bizim gemimizi arayamazsınız” diyemiyor. Sen mi koruyorsun Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini? Kimsin sen?

– Sen Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş, işgal etmişsin. Yeminini tutmuyorsun. Sahte diplomalı adamı alıyorsun kamu bankasının yönetim kuruluna atıyorsun. Sahtekarlığa prim veren adam cumhurbaşkanı olabilir mi ya? Sahtekarlığa ses çıkarmazsanız o suça ortaksınız demektir.

– 15 Temmuz oldu, bağış kampanyası açtınız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı şehitler için vatandaşın verdiği paraya çöker mi ya? Hâlâ vermiyorlar parayı. Ettiğin yemini tutmuyorsun sen. Sonra da kalkıp bana milli dayanışmadan söz edecekler. Sen onları benim külahıma anlat.

– Bana çıkıp bir Allah’ın kulu söylesin, bir ülkenin en tepe noktasında olan kişi dünyanın hangi ülkesinde rüşvet alan birisini Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere büyükelçi olarak atar? Şan ve şerefi ayaklar altına aldınız. Ben isyan etmeyeyim de kim etsin?

– Sana cumhurbaşkanı demek hata. Sen AK Parti’nin genel başkanısın. Sayın Erdoğan senin için namus ve şeref hangi anlama geliyor? Namus ve şeref için bütün dünya mücadele eder.



PAŞA ELBİSESİ GİYMEK O KİŞİYİ PAŞA YAPMAZ

– Erdoğan 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Önce kendisine yürekten teşekkür ederim. Bütün bu anlattıklarımı hakimin önüne koyacağım. Trump’ın yazdığı mektubun da gelmesini isteyeceğim. Koro halinde itiraz eden herkese soruyorum, paşa elbisesi giymek o kişiyi paşa yapmaz, paşa elbisesi giyen kişide yürek olur.

– Bütün bunları ve daha fazlasını hakimin önüne koyacağım. Kime üzülüyorum biliyor musunuz? Hakime üzülüyorum. Bütün bu gerçekleri görüp ne yapacak?