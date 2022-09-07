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Kılıçdaroğlu: Biz ayrışmayacağız, kucaklaşacağız

Kılıçdaroğlu: Biz ayrışmayacağız, kucaklaşacağız
07 Eylül 2022 Çarşamba 13:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak 85 milyonun huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Ayrışmayı değil, kavgayı değil; tam tersine beraber olmayı, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak isteyenler, bölmek isteyenler başkaları; ama biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte beraber olacağız, kucaklaşacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali'nin açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve partisinin milletvekilleri eşlik etti. Törende İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ve milletvekilleri de yer aldı.

Kılıçdaroğlu, toplumun kucaklaşmasına ortam hazırladıklarını söyleyerek, "Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, bu ülkede herkesin 85 milyon insanın huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken Millet İttifakı olarak yapıyoruz, 6 lideriz orada. Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Ayrışmayı değil, kavgayı değil; tam tersine beraber olmayı, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak isteyenler, bölmek isteyenler başkaları; ama biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte beraber olacağız, kucaklaşacağız. Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Kardeş kardeşi sorgulamaya başladı. Yetmiyor mu daha bu? Niye kucaklaşmıyoruz? Niye helalleşmiyoruz? İlla kavga mı edelim yani birileri, elin oğlu avucunu ovuştursun? Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir gelenekten geliyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik. Milli Kurtuluş Savaşı sadece Türkiye'nin kurtuluşu değildir, aynı zamanda bütün mazlum milletlerin kurtuluş savaşı olmuştur. Kavganın zamanı değil şimdi birlikte olmanın zamanı" diye konuştu.

'BU VATANDA BERABER YAŞAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, iki kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Vatanımız ve bayrağımız. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üzerinde yeri vardır. İki konuda ödün vermeyiz, vatanımız ve bayrağımız. Bu vatanda beraber yaşayacağız. Bayrağımızın altında onurumuz ve gururumuzla yaşayacağız ve belediye başkanlarımız bakın hiçbir ayrım yapmıyorlar. Gelip size sordular mı; 'Siz hangi partiye oy veriyorsunuz, sizin kimliğiniz ne, sizin inancınız ne' diye? Hayır sizin yerinizin daha güzel olması gerekiyor. Ayrım yapmadan bütün Ankara'yı kucaklıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki heyetle balık halini gezdi. Halde Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere balık ikram edildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan için yaptığı "Bir gece ansızın gidebiliriz" açıklamasını ve Barış Yarkadaş'ın, İYİ Parti'nin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığı yönündeki iddiasını sorması üzerine "Bizim parti sözcümüz var, zaten o gerekli açıklamaları yapıyor" yanıtını verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #balıkçı hali
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