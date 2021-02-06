Kılıçdaroğlu: Biz siyaseti köşeyi dönmek için yapmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu: "Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyiz. Onlarla aramızda siyahla beyaz kadar fark vardır. Halk belediyelere yardım yapmak istiyordu, tahammül edemediler. Paralara el koydular vermediler."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'ne katıldı. İktidarın CHP'li belediyelerin hizmet vermesini engellemeye çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi:

HUZURU BİRLİKTE GETİRECEĞİZ

Martın sonu bahar dedik, bahar oldu. Ama bütün Türkiye'ye getireceğiz martın sonunu. Bütün Türkiye'ye huzuru, birlikteliği getireceğiz. Bu konuda çok kararlıyım, azimliyim. Hiçbir güç beni inandığım yoldan döndüremeyecektir. Halkla birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız. Yeni aldığımız bütün belediyelerde göreceksiniz mali gücü yüksek, uluslararası saygınlığı olan belediyeleri yeniden inşa edeceğiz. İhalelerimiz her zaman olduğu gibi saydam olacak, öyle adamını getir alsın yok.

5 MAAŞ ALANLAR VAR

Bizim belediyelerde bütün ihaleler şeffaf, halka açık. Herkes Türkiye’de şunu bilmeli CHP'li belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Belediyelerden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız. Londra’daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyorlar. Döviz faiz endeksli politikayla bir ülkeyi yönetemezsiniz. Kiminle muhatap olsanız ailesinde mutlaka bir işsiz var. On milyonu aşkın işsizimiz var. Saray'da oturanlar bunu bilmiyor. Saray'da bir maaş yetmiyor. 5 maaş alanlar var. Tuzu kuru onların.

Bizim belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazdı. Esnafın sorunlarının giderilmesi için her türlü çaba, emek gösterildi. On binlerce öğrenciye tablet dağıtıldı. Binlerce çocuğun internetten yararlanması için imkanlar sağlandı. Devletin yapamadığını 11 belediye olarak yapmaya talip olduk ve yine aynı çağrıyı hükümete İzmir’den yapıyoruz.

SİYASETİ HALK İÇİN YAPARIZ

Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyiz. Onlarla aramızda siyahla beyaz kadar fark vardır. Halk belediyelere yardım yapmak istiyordu, tahammül edemediler. Paralara el koydular vermediler. CHP'li belediyeler başarısız olsun istediler. Ben belediye başkanlarımızı uyardım; önünüze engeller çıkarılır bundan sonra da çıkarılacak hiçbir belediye başkanının şikayet etmeye hakkı yok. Engel varsa engeli aşacaksınız dedim. Paralara el koydular ne yaptık askıda fatura dedik. On binlerce kişinin faturası ödendi, aracı belediye oldu. Demek ki hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın aşmasını bileceğiz.

Ben burdan hükümete tekrar sesleniyorum, Bizim belediye başkanlarımıza zorluk çıkarmayınız, onlar yasal olarak halka hizmet etmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Hiçbir koşulda siz CHP'nin kendi beldesindeki yurttaşlara hizmet götürmesini engelleyemezsiniz. Engelleme gücünüz de kapasiteniz de yoktur sizin.