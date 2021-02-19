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Kılıçdaroğlu: Bu sorulardan neden bu kadar alındılar

Terör örgütü PKK'nın Gara katliamı üzerinden hükümete eleştirilerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Talimatı kim verdi? Millet adına 5 adet soru sordum, bu sorulardan neden bu kadar alındılar." dedi

Kılıçdaroğlu: Bu sorulardan neden bu kadar alındılar
19 Şubat 2021 Cuma 13:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı.

Kendisine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Saray’ın memurları benim muhatabım değil. Ona cevap vermeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey söylenmiştir.

*Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Tüm terör örgütlerine karşıyız.

*Sayın Erdoğan’ın beni eleştirmesi onun açısından anlayışla karşılanabilir. Ama ben kimseye kötü söz söyledim mi, hayır.

* Talimatı kim verdi? Millet adına 5 adet soru sordum, bu sorulardan neden bu kadar alındılar. 5 sorunun cevabını bekliyorum, hakarete gerek yok. Zaten cevabı millete verecek. İster Erdoğan verir ister onun yetkilendirdiği birisi verir. Bu soruların yanıtını bulamadığım için cevabını bekliyorum.

* Sorumluluğu devlete atıyor. Peki devleti yöneten kim? Kısır tartışmaların içine girmeye gerek yok. Burada ciddi bir başarısızlık vardır. Bunu dillendiren de Sayın Erdoğan’dır.

* 5 buçuk 6 yıldır bunlar ellerinde. Çıksın anlatsınlar. Bölücü terör örgütü tutuyor ellerinde. Siz İstanbul seçimlerinde gittiniz bölücü terör örgütü başından mektup aldınız. Neden aynı kişiden 13 kişiyi bırakın diye bir çağrı mektubu istemiyorsunuz?

* Ne yaparlarsa yapsınlar şehitlerimizi hakkını ve hukukunu hayatımın sonuna kadar savunacağım.

Etiketler; #pkk #gara #terör #kemal kılıçdaroğlu
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